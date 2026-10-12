Buscan a un hombre de 32 años en San Luis que desapareció el domingo de su hogar

La Policía de San Luis solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Maximiliano Yoel Rosales Godoy, de 32 años, quien se ausentó de su domicilio en la ciudad capital el domingo 11 de octubre, alrededor de las 11:30, y es buscado por las autoridades.

La denuncia fue radicada por su pareja en la Comisaría Seccional 4ª, dependencia que difundió sus características físicas y la ropa que vestía al momento de ausentarse.

Según la información policial, Rosales Godoy mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de contextura robusta, tez morena y tiene cabello corto y oscuro.

Los tatuajes y las señas particulares para identificarlo

Entre sus características distintivas, la Policía informó que tiene un tatuaje con el nombre “Delia” en la sien izquierda y una cruz tatuada en el pómulo derecho.

Además, posee tatuajes en ambos brazos, una cicatriz en el cuello y un lunar en la barbilla.

Al momento de su desaparición, vestía un buzo gris de algodón con capucha y un diseño multicolor de la marca Puma en la parte delantera. También llevaba una campera blanca con capucha y líneas negras, un pantalón de jean celeste y zapatillas Adidas blancas con manchas de pintura.

Completaba su vestimenta un gorro de lana negro con la letra “K” en la parte frontal.

Solicitan colaboración de la comunidad

Desde la Comisaría Seccional 4ª pidieron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique de inmediato con las autoridades.

Quienes tengan datos que permitan localizar a Maximiliano Yoel Rosales Godoy pueden llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

La Policía busca reunir información que contribuya a establecer su paradero.