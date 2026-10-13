VILLA DE MERLO
La Fiesta del Mate Puntano ya tiene sus primeros artistas elegidos por el público
La 30ª Fiesta del Mate Puntano comenzó a definir su programación artística con una particularidad: los primeros participantes fueron elegidos directamente por el público. La selección se realizó durante las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, que se desarrollaron del 3 al 7 de octubre en Villa de Merlo.
La iniciativa, denominada “Selección Pre Mate”, reunió a solistas, conjuntos musicales y agrupaciones de danza de Merlo y localidades cercanas. Durante cinco jornadas, los artistas se presentaron en el Patio del Templo Nuevo y los asistentes tuvieron la posibilidad de votar a sus favoritos al finalizar cada noche.
Los resultados se conocieron inmediatamente después de las votaciones, lo que permitió definir a los primeros artistas que integrarán la próxima edición de la celebración.
Quiénes son los artistas seleccionados
Según informó la Municipalidad de Villa de Merlo, los elegidos por el público fueron:
Brisa Mondinelli, junto al Ballet Combinación Nativa Infantiles.
Nerea Rosales, acompañada por el Ballet Qhispikay.
Desvelo Criollo, junto al Ballet Tinkuy Ballet Mayor.
Aldana Corchi y Embrujo, en conjunto con Daniel Ponce y Los Espinillos.
Los artistas y agrupaciones tendrán la oportunidad de participar en la 30ª Fiesta del Mate Puntano, un encuentro que reúne distintas expresiones de la música y la danza regional.
La propuesta busca ampliar los espacios de participación para los talentos locales y fortalecer la presencia de artistas de la zona en una celebración vinculada con la identidad cultural de Merlo.
Una selección que reunió música, danza y participación popular
La instancia de selección se desarrolló en el marco de las celebraciones patronales de la localidad, que este año combinaron actividades religiosas con una amplia programación cultural.
Durante las cinco jornadas hubo espectáculos de folclore, tango, rock y otros géneros musicales, además de presentaciones de ballets y propuestas gastronómicas.
El Patio del Templo Nuevo se convirtió en uno de los principales espacios de encuentro, aunque históricamente las celebraciones patronales tuvieron a la plaza Sobremonte como escenario central.
La programación también incluyó la tradicional Procesión de Antorchas, realizada el martes 6 de octubre, y las actividades del miércoles 7, día de Nuestra Señora del Rosario, con misa, procesión y desfile gaucho.