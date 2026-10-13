La Fiesta del Mate Puntano ya tiene sus primeros artistas elegidos por el público

La 30ª Fiesta del Mate Puntano comenzó a definir su programación artística con una particularidad: los primeros participantes fueron elegidos directamente por el público. La selección se realizó durante las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, que se desarrollaron del 3 al 7 de octubre en Villa de Merlo.

La iniciativa, denominada “Selección Pre Mate”, reunió a solistas, conjuntos musicales y agrupaciones de danza de Merlo y localidades cercanas. Durante cinco jornadas, los artistas se presentaron en el Patio del Templo Nuevo y los asistentes tuvieron la posibilidad de votar a sus favoritos al finalizar cada noche.

Los resultados se conocieron inmediatamente después de las votaciones, lo que permitió definir a los primeros artistas que integrarán la próxima edición de la celebración.

Quiénes son los artistas seleccionados

Según informó la Municipalidad de Villa de Merlo, los elegidos por el público fueron:

Brisa Mondinelli, junto al Ballet Combinación Nativa Infantiles.

Nerea Rosales, acompañada por el Ballet Qhispikay.

Desvelo Criollo, junto al Ballet Tinkuy Ballet Mayor.

Aldana Corchi y Embrujo, en conjunto con Daniel Ponce y Los Espinillos.

Los artistas y agrupaciones tendrán la oportunidad de participar en la 30ª Fiesta del Mate Puntano, un encuentro que reúne distintas expresiones de la música y la danza regional.

La propuesta busca ampliar los espacios de participación para los talentos locales y fortalecer la presencia de artistas de la zona en una celebración vinculada con la identidad cultural de Merlo.