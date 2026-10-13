Poggi inauguró obras en una escuela de La Toma y supervisó la refacción de otro establecimiento

El gobernador Claudio Poggi visitó este martes dos establecimientos educativos de La Toma, donde inauguró las obras de refacción de la Escuela Técnica N°28 “General Juan Martín de Pueyrredón” y supervisó los trabajos que se ejecutan en la Escuela N°114 “Doctor Ricardo Gutiérrez”. La recorrida incluyó el contacto con docentes, directivos y estudiantes, además de la presentación de proyectos de innovación desarrollados por alumnos.

En la Técnica N°28, las tareas ya concluyeron y permitieron resolver problemas de filtraciones que afectaban al edificio. En la Escuela N°114, en tanto, continúa la primera etapa de un plan de mejoras que contempla reparaciones en los techos y la renovación de cielorrasos en distintos espacios.

La visita fue la número 20 de Poggi a La Toma desde el inicio de su gestión. Durante la recorrida, el Mandatario destacó la importancia de mantener el contacto directo con las comunidades educativas para conocer sus necesidades y acompañar los proyectos de cada institución.

La Técnica N°28 dejó atrás los problemas de filtraciones

La principal intervención en la Escuela Técnica N°28 fue el reemplazo completo del techo del salón de usos múltiples (SUM), que tiene una superficie de 400 metros cuadrados. También se renovaron las chapas laterales, se colocaron 700 metros cuadrados de membrana en sectores afectados por filtraciones y se realizaron reparaciones en los baños y otros espacios del establecimiento.

Los trabajos habían comenzado en abril, cuando se detectó un importante deterioro de la cubierta. Según explicó María Pía Pollio, presidenta de la Constructora San Luis SAPEM, las tareas se coordinaron con la comunidad educativa para evitar interrupciones en el dictado de clases.

La directora de la institución, Dioly Domínguez, valoró la finalización de las obras y señaló que la lluvia registrada durante la jornada permitió comprobar los resultados. Antes de la intervención, las filtraciones obligaban a colocar recipientes para contener el agua; esta vez, aseguró, no fue necesario utilizar ningún balde.

Durante el acto de inauguración, Poggi recorrió las instalaciones y visitó el laboratorio, donde los estudiantes le presentaron iniciativas vinculadas con la innovación tecnológica, la inclusión y la identidad local.

En la Escuela N°114 avanzan las reparaciones

La segunda parada del Gobernador fue la Escuela N°114, que cuenta con 85 alumnos en el nivel Inicial y 256 en el Primario. Las obras comenzaron en agosto e incluyen la reparación de filtraciones y el reemplazo y la pintura de cielorrasos en aulas, pasillos, cocina y SUM.

En esta primera etapa, los trabajos están concentrados principalmente en el techo. Desde el área de infraestructura también adelantaron que una segunda instancia contemplará el cierre perimetral del predio, un proyecto que ya se encuentra en proceso de cotización.

Poggi cuestionó el deterioro acumulado en edificios escolares que, según indicó, pasaron años sin recibir mantenimiento. Por su parte, la directora María Escudero agradeció el acompañamiento y remarcó que la mejora de los espacios escolares contribuye a generar mejores condiciones para enseñar y aprender.

La comunidad educativa, además, se prepara para participar de una feria nacional, mientras que las autoridades destacaron que la organización de las tareas permitió sostener las clases durante la ejecución de los trabajos.

El reconocimiento a la cooperadora y la formación docente

En la Escuela N°114, Poggi también colocó el cartel de “Cumplimos” a la Sociedad Cooperadora “Amigos de la Educación”, en reconocimiento al proyecto financiado a través del Programa de Fortalecimiento Institucional. La entidad utilizó el millón de pesos recibido para comprar ventiladores y presentó la rendición correspondiente.

Otro de los temas abordados durante la visita fue la diplomatura en Inteligencia Artificial y Educación que la Provincia desarrolla junto con la Universidad Austral. En la Escuela Técnica N°28, casi la mitad del plantel docente cursó la primera cohorte o participa de la segunda. En la N°114, la proporción alcanza aproximadamente al 85%.

El Gobernador destacó la participación de los docentes y sostuvo que la inteligencia artificial debe incorporarse como una herramienta para la enseñanza, sin reemplazar el papel central de los educadores. También anticipó que el próximo año se abrirá una tercera cohorte de la diplomatura.

La recorrida por ambos establecimientos combinó la inauguración de obras concluidas con el seguimiento de intervenciones en marcha, en una agenda centrada en la infraestructura escolar y las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades.