Una niña denunció abusos en su escuela y la Justicia imputó a la pareja de su abuela en San Luis

La niña contó lo sucedido en la escuela y la directora realizó la denuncia

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la menor vivía junto a su madre y sus hermanos en una propiedad compartida con su abuela materna y la pareja de esta.

Los hechos investigados habrían ocurrido en distintas oportunidades, cuando la niña visitaba a sus abuelos o permanecía bajo su cuidado.

La situación comenzó a investigarse después de que la menor confiara su relato a una trabajadora del establecimiento educativo con quien mantenía una relación de confianza.

La mujer comunicó lo sucedido a la directora de la escuela, quien realizó la denuncia que permitió activar la intervención judicial.

Durante su declaración en Cámara Gesell, la niña también manifestó que el acusado le habría advertido que no contara lo sucedido, mediante un gesto que ella interpretó como una amenaza.

Las pruebas que presentó la Fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Marisol Boschi detalló los elementos reunidos para sostener la acusación.

Entre ellos se encuentran la denuncia realizada por la directora del establecimiento educativo, la declaración de la madre, la entrevista de la niña en Cámara Gesell y distintos informes médicos y psicológicos.

Según lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, el informe de Cámara Gesell destacó la coherencia y la estructura lógica del relato de la menor, así como su capacidad para describir los acontecimientos denunciados.

También se incorporaron evaluaciones profesionales que registraron manifestaciones de angustia, temor, vergüenza y ansiedad.

Estos elementos forman parte de la investigación y deberán ser valorados junto con las restantes pruebas que se produzcan durante el proceso judicial.