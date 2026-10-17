León XIV recibió el alta tras la cirugía por cáncer de pulmón y regresó al Vaticano

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado y regresó al Vaticano, luego de permanecer internado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue operado por un adenocarcinoma pulmonar. La decisión se tomó tras una evaluación favorable de su evolución posoperatoria, según informó la Santa Sede.

Los médicos autorizaron su salida después de analizar los resultados de los estudios de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico general. El pontífice, de 71 años, había sido intervenido el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un tumor canceroso.

Durante los días de internación, León XIV mostró una evolución favorable. Retomó la alimentación, caminó de manera independiente y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria. También celebró misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades de trabajo desde su habitación.

La operación se realizó para extirpar un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar. De acuerdo con los reportes médicos, la intervención se desarrolló sin complicaciones inmediatas y la recuperación avanzó según lo esperado.

Aunque el alta representa un paso importante en su evolución, todavía restan estudios para determinar las características del tumor y evaluar si será necesario realizar tratamientos adicionales. Por el momento, el Vaticano no difundió detalles definitivos sobre los próximos pasos médicos.

Durante su internación, el Papa mantuvo contacto con colaboradores y continuó atendiendo algunos asuntos de la Iglesia. La recuperación también incluyó sesiones de fisioterapia respiratoria y controles para verificar el funcionamiento del pulmón intervenido.

La Santa Sede confirmó que León XIV rezará el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio en el Vaticano. Será su primera aparición pública después de la intervención quirúrgica.

La expectativa estará puesta en su estado general y en el mensaje que pueda transmitir durante la tradicional oración dominical, que reúne a fieles en la plaza de San Pedro.

La visita a Sudamérica sigue en agenda

En paralelo a su recuperación, continúan los preparativos para el viaje pastoral que el Papa tiene previsto realizar por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La Santa Sede indicó que la organización de la gira sigue adelante, aunque la posibilidad de mantener todas las actividades dependerá de la evolución de su salud y de las recomendaciones médicas. El recorrido contempla varios traslados y una agenda exigente, por lo que su estado físico será determinante para confirmar el cronograma definitivo.

Por ahora, el alta hospitalaria y la vuelta al Vaticano marcan una evolución favorable. La atención estará puesta en los próximos controles y en la capacidad del pontífice para retomar gradualmente sus compromisos públicos y pastorales.