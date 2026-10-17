Murió un hombre de 48 años tras atragantarse con comida mientras cenaba en Córdoba

Un hombre de 48 años murió durante la madrugada de este sábado en la ciudad cordobesa de Río Segundo, luego de atragantarse con un alimento que le obstruyó las vías respiratorias mientras cenaba.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Yaciretá-Apipé y San Luis. Tras recibir un aviso de emergencia, efectivos de la Policía de Córdoba acudieron al lugar y encontraron al hombre con serias dificultades para respirar.

Ante la gravedad de la situación, los policías comenzaron a practicarle maniobras de primeros auxilios mientras aguardaban la llegada del servicio médico. Una vez en el domicilio, el personal de emergencias continuó con la asistencia y dispuso su traslado urgente al hospital local.

Sin embargo, los profesionales de salud constataron su fallecimiento al llegar al centro médico. Según la información oficial, la muerte se produjo por la obstrucción que el alimento provocó en la zona de la tráquea.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo, encabezada por Patricia Baulies, que interviene para esclarecer las circunstancias del hecho.