Buscan a dos peones rurales que desaparecieron en el río Paraná y desplegaron un amplio operativo

Un amplio operativo de búsqueda se desarrolla este sábado en la provincia de Corrientes para encontrar a dos peones rurales que desaparecieron en aguas del río Paraná, mientras realizaban sus tareas habituales en una zona de islas.

Los trabajadores, identificados por sus apellidos como Ledesma y Salazar, fueron vistos por última vez el viernes 16 de octubre en inmediaciones de la isla Ibirapitá, próxima a la localidad de Bella Vista.

Desde las primeras horas de este sábado, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Rural desplegaron un dispositivo conjunto para intentar establecer su paradero.

Hasta el momento, las autoridades no informaron las circunstancias exactas en las que se produjo la desaparición ni comunicaron resultados positivos del operativo.

Rastrillajes por agua y tierra en una zona de difícil acceso

La búsqueda se concentra en los alrededores de la isla Ibirapitá y en sectores cercanos al lugar donde los trabajadores fueron vistos por última vez.

Se trata de un área ribereña que presenta dificultades para las tareas de rescate debido a las características del terreno, la presencia de islas y el comportamiento de las corrientes del Paraná.

Los equipos de seguridad realizan recorridas fluviales y reconocimientos terrestres para ampliar el área de búsqueda y detectar cualquier indicio que permita localizar a los desaparecidos.

Uno de los principales recursos desplegados es la lancha policial L-01, que encabeza los patrullajes en el río y permite acceder a sectores de difícil alcance desde tierra.

Prefectura y la Policía trabajan en un operativo conjunto

El dispositivo cuenta con la participación de efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, quienes coordinan las tareas con personal de Prefectura Naval Argentina.

También interviene un integrante de la Comisaría Segunda de Bella Vista, que colabora con los equipos afectados al procedimiento.

Las autoridades organizaron los rastrillajes para cubrir tanto los sectores de islas como las aguas próximas al punto de desaparición.

La complejidad del lugar obliga a realizar recorridas minuciosas y a mantener una coordinación permanente entre las distintas fuerzas.

Crece la preocupación por el paradero de los trabajadores

La desaparición de Ledesma y Salazar generó preocupación por el tiempo transcurrido desde que fueron vistos por última vez.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, ambos se encontraban desarrollando sus labores habituales cuando se perdió su rastro.

Por el momento, no se difundieron sus edades ni mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

La prioridad de los equipos de búsqueda es localizar a los dos hombres, mientras continúan los patrullajes sobre el río y las inspecciones en los sectores de islas.

Las autoridades mantienen activo el operativo y no descartan ampliar el perímetro de rastrillaje de acuerdo con la información que surja durante las próximas horas.