La televisión argentina cumple 75 años y revive los escándalos que marcaron generaciones

La televisión argentina celebra este sábado 75 años de historia, un aniversario que invita a recordar los programas, personajes y acontecimientos que acompañaron a millones de espectadores desde mediados del siglo pasado.

El 17 de octubre de 1951 se realizó la primera transmisión oficial, durante los actos por el Día de la Lealtad Peronista. Aquella jornada, los discursos de Juan Domingo Perón y Eva Perón llegaron por primera vez con imagen y sonido a los hogares que contaban con televisores, todavía muy escasos en el país.

Con el paso de las décadas, la pantalla chica se convirtió en una de las principales fuentes de información y entretenimiento de los argentinos. Pero también fue escenario de escándalos, situaciones inesperadas y episodios judiciales que trascendieron los estudios y provocaron debates nacionales.

En el aniversario, un recorrido histórico publicado por TN recuperó algunos de los momentos más impactantes que dejaron estas siete décadas y media de televisión.

Alberto Olmedo y la falsa noticia de su muerte

Uno de los episodios más insólitos ocurrió en 1976, cuando Alberto Olmedo decidió iniciar su programa El Botón con una broma que terminó provocando un escándalo nacional.

La emisión comenzó con un supuesto informe periodístico que anunciaba la desaparición del humorista y daba a entender que había muerto.

Poco después, Olmedo apareció frente a las cámaras y aclaró que todo había sido una puesta en escena.

Sin embargo, la noticia falsa ya había generado angustia entre los espectadores. Las líneas telefónicas del canal colapsaron y algunas agencias llegaron a difundir la supuesta muerte.

La polémica tuvo consecuencias inmediatas: el programa fue levantado y el humorista debió alejarse temporalmente de la televisión por decisión de las autoridades de la dictadura militar.

La pelea de Mauro Viale y Alberto Samid que quedó en la historia

En enero de 2002, en medio de la crisis económica y social que atravesaba la Argentina, una entrevista televisiva terminó en una violenta pelea.

El empresario Alberto Samid participaba del programa Impacto a las 12, conducido por Mauro Viale, cuando una discusión sobre cuestiones económicas y políticas derivó en acusaciones personales.

Samid lanzó expresiones antisemitas contra el periodista y ambos terminaron intercambiando golpes frente a las cámaras.

Las imágenes se convirtieron en uno de los registros más reproducidos de la televisión argentina.

Con el tiempo, la escena fue utilizada en programas humorísticos y redes sociales, aunque el episodio también dejó expuestas la violencia y la discriminación en un espacio de comunicación masiva.

El caso Grassi y una investigación que conmocionó al país

En 2002, el programa Telenoche Investiga difundió denuncias de abuso sexual contra menores que involucraban al sacerdote Julio César Grassi, entonces responsable de la Fundación Felices los Niños.

La investigación provocó una enorme repercusión pública.

Mientras el religioso intentaba defenderse de las acusaciones durante una entrevista televisiva, se conoció que la Policía había recibido una orden judicial para detenerlo.

Grassi abandonó el canal y permaneció prófugo durante varias horas, hasta que finalmente se presentó ante las autoridades después de una nueva aparición televisiva.

El caso continuó durante años en la Justicia y concluyó con una condena por abuso sexual de un menor.

El episodio marcó un punto de inflexión en el periodismo de investigación televisivo y abrió debates sobre la exposición de las víctimas, la responsabilidad de los medios y el tratamiento público de delitos graves.

El escándalo de Susana Giménez y el famoso cenicerazo

En febrero de 1998, la separación de Susana Giménez y Huberto Roviralta se transformó en un acontecimiento televisivo.

Una multitud de periodistas se encontraba frente a la vivienda de la conductora cuando comenzó una fuerte discusión entre ambos.

Poco después, Roviralta apareció ante las cámaras con una lesión en la nariz.

El episodio pasó a la historia como el cenicerazo, aunque años después Susana aclaró que el objeto involucrado había sido una caja de madera y peltre.

La escena ocupó durante semanas los programas de espectáculos y las tapas de las revistas, convirtiéndose en uno de los conflictos sentimentales más mediáticos de los años noventa.

El caso Coppola y el nacimiento de una nueva televisión de escándalos

Otro acontecimiento que cambió la televisión argentina fue la detención de Guillermo Coppola, representante de Diego Maradona, en 1996.

La investigación judicial por drogas y el hallazgo de cocaína en un jarrón de su departamento dieron origen a una cobertura mediática permanente.

El programa Mediodías con Mauro, conducido por Mauro Viale, se convirtió en el principal escenario de discusiones entre abogados, periodistas, testigos y personajes relacionados con el expediente.

Con el tiempo, se comprobó que la droga había sido colocada por policías durante el procedimiento.

El caso dejó en evidencia cómo una investigación judicial podía transformarse en un espectáculo televisivo, con consecuencias sobre la reputación y la vida de las personas involucradas.

La muerte en vivo de un participante de Feliz Domingo

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió durante una emisión de Feliz Domingo en 1984.

En una jornada especial por el Día del Padre, un hombre participaba de una prueba en la que debía bailar tango cuando sufrió una descompensación y cayó al suelo.

Posteriormente se informó que había fallecido a causa de un problema cardíaco.

La tragedia generó conmoción, pero también una fuerte controversia por la decisión de repetir las imágenes durante la transmisión.

El caso quedó como uno de los antecedentes más cuestionados del tratamiento televisivo de la muerte y del uso de imágenes impactantes para atraer audiencia.

Tato Bores y la polémica por la censura judicial

En 1992, el humorista Tato Bores protagonizó una disputa judicial por un segmento de su programa que incluía referencias satíricas a la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Una resolución judicial impidió la emisión del material, lo que generó un amplio debate sobre la censura previa y la libertad de expresión.

La respuesta televisiva fue recordada durante décadas: numerosas figuras del espectáculo participaron de un coro que interpretó una canción dedicada a la magistrada, conocida como La jueza Barú Budú Budía.

El episodio se convirtió en un símbolo de la relación entre el humor político, el poder judicial y los límites de la intervención estatal sobre los contenidos.

De los televisores en blanco y negro a las plataformas digitales

La televisión argentina atravesó transformaciones profundas desde aquella primera transmisión de 1951.

Durante décadas, los canales de aire dominaron el entretenimiento familiar, instalaron figuras populares y marcaron la agenda pública.

La llegada del color, la expansión de la televisión por cable y, posteriormente, el desarrollo de internet y las plataformas de streaming modificaron los hábitos de consumo.

Hoy, muchos de aquellos momentos históricos circulan nuevamente a través de las redes sociales, donde nuevas generaciones descubren escenas que originalmente fueron transmitidas en vivo.

A 75 años de su nacimiento, la televisión argentina conserva un lugar central en la memoria colectiva, no solamente por sus grandes producciones y figuras, sino también por los acontecimientos que generaron debates sobre el periodismo, el espectáculo y la responsabilidad de comunicar.