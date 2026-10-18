Dos de cada tres argentinos se quedan sin plata diez días antes de fin de mes

La dificultad para llegar a fin de mes se profundiza en los hogares argentinos. Dos de cada tres personas se quedan sin dinero antes del día 20, mientras que una proporción importante debe recurrir a préstamos o tarjetas de crédito para afrontar gastos esenciales, como alimentos, medicamentos y servicios públicos.

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por la consultora Zentrix y difundido este domingo por la Agencia Noticias Argentinas. El estudio refleja las dificultades de los sectores consultados para sostener sus gastos cotidianos y mantener alguna capacidad de ahorro.

Según el relevamiento, solo el 34% consigue que sus ingresos alcancen para cubrir todo el mes y apenas el 9,8% logra ahorrar.

El escenario es especialmente complejo entre los menores de 40 años y las familias de bajos ingresos, donde los porcentajes de personas que agotan anticipadamente sus recursos son considerablemente más elevados.

Los jóvenes y las familias de menores ingresos, los más afectados

Las diferencias económicas quedan expuestas al analizar los resultados según la edad y el nivel socioeconómico.

Entre las personas de menores recursos, el 83,3% se queda sin dinero antes del día 20, mientras que el 59,6% agota sus ingresos durante la primera quincena.

La capacidad de ahorro en ese segmento es prácticamente inexistente: apenas alcanza al 0,9% de los consultados.

Entre los menores de 40 años, el 72% no consigue llegar a fin de mes con sus ingresos. Además, solamente el 3% declara tener posibilidades de ahorrar.

En contraste, dentro de los sectores de ingresos altos, el 61,9% manifestó que puede destinar parte de su dinero al ahorro.

Los resultados muestran una marcada desigualdad en la capacidad de los hogares para afrontar sus compromisos económicos.

Más de la mitad de los argentinos tuvo que endeudarse

Otro de los datos relevantes del estudio es el crecimiento del endeudamiento familiar.

El 56,2% de los encuestados reconoció haber tomado alguna deuda durante los últimos seis meses, una proporción que asciende al 60,9% entre los menores de 40 años.

La principal preocupación radica en el destino de esos préstamos: en muchos casos, el dinero no se utiliza para adquirir bienes o realizar inversiones, sino para cubrir necesidades básicas.

Entre quienes se endeudaron, los motivos fueron los siguientes:

Porcentaje Alimentación y salud 55,1% Tarifas y servicios públicos 21,3% Compra de bienes durables 11,8%

Los datos indican que el financiamiento se convirtió en una herramienta habitual para afrontar gastos que antes se cubrían con los ingresos mensuales.

La clase media también enfrenta dificultades para pagar los servicios

El informe revela que el endeudamiento no afecta únicamente a los sectores más vulnerables.

En la clase media, el 51,4% de los encuestados agota sus ingresos antes de finalizar el mes y el 47,1% tomó deuda durante el último semestre.

Uno de los indicadores más significativos es el peso de las tarifas y los servicios públicos.

El 29% de las personas endeudadas de clase media utilizó el crédito para pagar estos compromisos, una proporción superior a la registrada en los sectores de ingresos bajos y altos.

Entre las familias de menores recursos, el 68,1% recurrió al endeudamiento, mientras que en los sectores de ingresos altos lo hizo el 36,5%.

Sin embargo, las razones son diferentes: entre quienes tienen mayores ingresos, el crédito se destina principalmente a la compra de bienes durables.

Ocho de cada diez consideran que sus ingresos pierden frente a la inflación

La percepción sobre el poder adquisitivo también presenta resultados negativos.

El 81,8% de los consultados considera que sus ingresos no logran superar el aumento de los precios.

Según Zentrix, esta percepción se mantiene por encima del 81% desde marzo y alcanzó su punto más alto en julio, cuando llegó al 87,4%.

El dato refleja la preocupación de una parte importante de la población por la capacidad de sus salarios e ingresos para sostener el consumo cotidiano.

A esto se suma el riesgo de que las familias utilicen los recursos del mes siguiente para pagar compromisos asumidos durante el período anterior.

Desde la consultora advirtieron que esa dinámica puede alimentar un ciclo de endeudamiento difícil de revertir.

La mayoría reclama medidas frente al endeudamiento

El estudio también consultó sobre el papel que debería asumir el Estado ante el crecimiento de las deudas familiares.

El 67% de los encuestados considera necesaria algún tipo de intervención pública.

En cuanto a las posibles medidas, las preferencias fueron:

61,3%: regular las condiciones de otorgamiento de créditos.

23,6%: implementar mecanismos de refinanciación mediante el Banco Central.

7,5%: establecer una condonación de deudas por ley.

Las respuestas muestran una mayor inclinación hacia la regulación y la prevención del sobreendeudamiento que hacia la eliminación de las obligaciones existentes.

El desafío de llegar a fin de mes sin recurrir al crédito

El relevamiento expone una situación en la que el endeudamiento aparece cada vez más vinculado con la subsistencia cotidiana.

La combinación de ingresos insuficientes, gastos fijos y dificultades para ahorrar reduce el margen económico de los hogares y aumenta su dependencia del financiamiento.

Los resultados corresponden a una encuesta de opinión pública y reflejan las respuestas de las personas consultadas, por lo que no deben confundirse con una medición censal de la totalidad de los hogares argentinos.

El dato central es contundente: mientras dos de cada tres encuestados agotan sus ingresos antes de terminar el mes, más de la mitad necesita endeudarse y apenas uno de cada diez logra ahorrar. Una combinación que pone en evidencia las dificultades que enfrentan numerosas familias para organizar su economía.