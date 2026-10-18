Los hermanos Villegas hicieron historia otra vez y ganaron el oro en la posta 4x100 del Sudamericano U23

Los hermanos Tomás y Lucas Villegas volvieron a llevar a San Luis a lo más alto del atletismo sudamericano. Los mellizos de Villa Mercedes integraron la selección argentina que se consagró campeona en la posta masculina 4x100 metros del Campeonato Sudamericano U23, disputado en Santa Fe.

La conquista llegó este sábado 17 de octubre, apenas 24 horas después de que ambos protagonizaran una actuación histórica en los 100 metros llanos, donde Tomás ganó la medalla de oro y Lucas se quedó con la plata.

En esta oportunidad, los puntanos compartieron equipo con Matías Castro Ceriani y Tomás Mondino, con quienes completaron la prueba en 39,67 segundos y superaron a las principales potencias de la región.

El resultado representó una nueva consagración internacional para los hermanos y permitió que Argentina alcanzara un título que hasta ahora no había conseguido en esta prueba dentro del Sudamericano U23.

Argentina superó a Venezuela y Colombia en una final electrizante

La competencia se desarrolló en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti, en Santa Fe, donde ocho selecciones participaron de la definición.

El equipo argentino logró una actuación sólida, con buenas entregas del testimonio y una aceleración decisiva que le permitió quedarse con el primer puesto.

Argentina cruzó la meta en 39,67 segundos, por delante de Venezuela, que registró 40,42, y Colombia, que completó el podio con 40,68.

Las posiciones finales fueron las siguientes:

1° Argentina 39,67 segundos 2° Venezuela 40,42 segundos 3° Colombia 40,68 segundos 4° Chile 41,34 segundos 5° Paraguay 41,38 segundos 6° Ecuador 41,68 segundos 7° Guyana 42,03 segundos

Brasil también participó de la final, pero fue descalificado por realizar una entrega del testimonio fuera de la zona reglamentaria.

El triunfo argentino adquirió una dimensión especial porque significó la primera medalla dorada del país en la posta masculina 4x100 dentro de la historia del certamen sudamericano de la categoría.

Dos jornadas inolvidables para los hermanos de Villa Mercedes

La consagración colectiva llegó después de una actuación individual que ya había ubicado a los Villegas entre los grandes protagonistas del campeonato.

El viernes 16 de octubre, Tomás se convirtió en el primer argentino en ganar los 100 metros llanos masculinos en la historia del Sudamericano U23, con un registro de 10,42 segundos.

Su hermano Lucas terminó segundo con 10,44, apenas dos centésimas por detrás, y completó un histórico doble podio para la Argentina.

El venezolano Ángel Ramírez había finalizado tercero con 10,45 segundos.

Aquella definición estuvo marcada por la emoción de los mellizos, que celebraron juntos y dedicaron el resultado a sus familiares, quienes viajaron para acompañarlos.

Ahora, con la medalla de oro conseguida en la posta, ambos sumaron una nueva conquista a una participación que quedará entre las más destacadas de sus carreras.

Tres medallas para los velocistas puntanos

En apenas dos días de competencia, los hermanos Villegas acumularon tres medallas entre ambos:

Tomás Villegas: oro en los 100 metros llanos y oro en la posta 4x100.

Lucas Villegas: plata en los 100 metros llanos y oro en la posta 4x100.

El resultado también ratifica el crecimiento deportivo de los atletas villamercedinos, que ya habían conseguido destacadas actuaciones internacionales y llegaron al certamen en su último año dentro de la categoría Sub 23.

La conquista en equipo tuvo un valor adicional: les permitió celebrar juntos un título sudamericano y compartir el podio con otros dos representantes argentinos.

Un logro histórico para el atletismo de San Luis

La participación de los Villegas representa uno de los resultados más importantes del atletismo puntano en esta edición del campeonato.

Los hermanos no solamente dominaron la prueba individual de velocidad, sino que también fueron piezas fundamentales de un equipo argentino que logró imponerse en una de las competencias más exigentes del programa.

La medalla dorada de la posta 4x100 se sumó a las conquistas que la delegación nacional consiguió durante la segunda jornada del torneo, en la que Argentina obtuvo seis preseas.

El Campeonato Sudamericano U23 continuará este domingo 18 de octubre con su última jornada de competencias y las finales de las postas 4x400 metros.

Con dos medallas para Tomás y otras dos para Lucas, Villa Mercedes vuelve a celebrar una actuación extraordinaria. Los mellizos Villegas cerraron un fin de semana histórico que los consolida como protagonistas de la velocidad argentina y sudamericana.