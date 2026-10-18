A nueve años del femicidio de Micaela García, volverán a juzgar a uno de los acusados

A más de nueve años del femicidio de Micaela García, uno de los casos de violencia de género que mayor conmoción generó en la Argentina, la Justicia volverá a sentar en el banquillo de los acusados a Néstor Pavón, quien había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento.

El nuevo juicio comenzará el jueves 29 de octubre en la ciudad entrerriana de Gualeguay y buscará establecer si Pavón tuvo una participación directa en el secuestro, abuso sexual y asesinato de la joven de 21 años, ocurrido en abril de 2017.

La decisión responde a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó revisar su responsabilidad penal después de los recursos presentados por la Fiscalía y la querella.

El caso ya tiene una condena a prisión perpetua contra Sebastián Wagner, considerado autor del femicidio. Sin embargo, la familia de Micaela sostiene desde hace años que todavía resta esclarecer la participación de Pavón.

El crimen que conmocionó a la Argentina

Micaela García tenía 21 años, estudiaba el Profesorado de Educación Física y participaba activamente en organizaciones sociales.

El 1° de abril de 2017 desapareció en Gualeguay, Entre Ríos, cuando regresaba de una salida nocturna.

Su desaparición desencadenó una intensa búsqueda que movilizó a familiares, amigos, vecinos y fuerzas de seguridad.

Una semana después, el 8 de abril, su cuerpo fue encontrado en una zona rural, con signos de violencia física y sexual.

La investigación permitió identificar a Sebastián Wagner como responsable del crimen. El hombre tenía antecedentes por delitos sexuales y se encontraba en libertad condicional cuando ocurrió el femicidio.

En octubre de 2017, Wagner fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual y asesinato de Micaela.

Por qué Néstor Pavón será juzgado nuevamente

En el primer juicio, Néstor Pavón recibió una condena de cinco años de prisión por encubrimiento, mientras que Gabriel Ignacio Otero fue absuelto.

Sin embargo, la Fiscalía y los representantes legales de la familia de Micaela cuestionaron la decisión judicial porque consideraron que Pavón había tenido una participación mayor en los hechos.

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos anuló la sentencia y dispuso la realización de un nuevo juicio.

Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial revirtió esa decisión, lo que llevó el expediente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En diciembre de 2024, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución provincial y abrió el camino para que Pavón fuera juzgado nuevamente, esta vez bajo la acusación de coautoría.

El nuevo proceso deberá evaluar las pruebas y determinar su eventual responsabilidad. La acusación no implica una declaración anticipada de culpabilidad.

Cuándo comenzará el juicio y quiénes serán los jueces

El debate oral se desarrollará en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, a lo largo de ocho jornadas.

Las audiencias están programadas para el 29 y 30 de octubre, y el 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, todas a partir de las 9.

El tribunal estará integrado por los magistrados:

Santiago Nicolás Brugo, quien presidirá el debate.

Maximiliano Otto Larocca Rees.

Nicolás José Gazali.

Durante las audiencias se analizarán las pruebas incorporadas al expediente y los planteos de las partes para establecer si Pavón intervino como coautor del femicidio.