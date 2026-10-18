Un sacerdote dijo “todos vamos a morir” y minutos después una cruz cayó sobre él y lo mató

Una tragedia conmocionó a la comunidad religiosa de Ecuador. Un sacerdote murió aplastado por una pesada cruz que se desprendió de una pared mientras celebraba una misa, apenas minutos después de haber pronunciado una frase sobre la muerte que ahora genera una profunda impresión entre los fieles.

El episodio ocurrió el sábado 17 de octubre en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la ciudad de Guayaquil. La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor.

Lo que convirtió al hecho en una noticia de repercusión internacional fue la reflexión que el religioso había compartido durante su homilía, aproximadamente tres minutos antes del accidente.

“Un día, todos los que estamos aquí vamos a morir”, expresó ante los asistentes, sin imaginar que poco después perdería la vida en circunstancias inesperadas.

La frase que pronunció antes de la tragedia

Durante la celebración religiosa, Sánchez Molinari había dedicado parte de su mensaje a reflexionar sobre la vida, la muerte y la manera en que las personas utilizan su tiempo.

El sacerdote invitó a los presentes a pensar en las prioridades cotidianas y en el lugar que ocupan la familia, la espiritualidad y las relaciones humanas.

En su homilía, sostuvo que muchas veces las personas dedican demasiado tiempo a cuestiones materiales, al trabajo o a las distracciones digitales, mientras dejan en segundo plano aquello que consideran verdaderamente importante.

También remarcó que compartir momentos con Dios, los seres queridos y otras personas constituye una de las formas más valiosas de aprovechar la vida.

Sus palabras adquirieron un significado especialmente doloroso cuando, apenas unos minutos después, ocurrió el accidente fatal.

Una cruz se desprendió de la pared y cayó sobre el sacerdote

Después de finalizar la homilía, el religioso continuó con la celebración de la Eucaristía.

En ese momento, una cruz de gran tamaño que se encontraba instalada detrás del altar se desprendió de la pared y cayó sobre él.

El impacto provocó heridas fatales al sacerdote y generó escenas de desesperación entre quienes participaban de la ceremonia.

Los fieles intentaron asistirlo mientras se solicitaba ayuda.

La misa estaba siendo transmitida en vivo a través de Facebook, por lo que las imágenes del accidente quedaron registradas y posteriormente comenzaron a circular por las redes sociales.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron el desprendimiento de la estructura ni si existían problemas previos en su instalación.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento

Horas después de la tragedia, la Arquidiócesis de Guayaquil difundió un comunicado en el que confirmó la muerte de Patricio Alfredo Sánchez Molinari.

La institución expresó su pesar por la pérdida del párroco y manifestó su acompañamiento a la comunidad religiosa, sus familiares y amigos.

El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor y desarrollaba su actividad pastoral en la iglesia del Perpetuo Socorro, donde era conocido por su cercanía con los fieles.

Además de las celebraciones presenciales, acostumbraba transmitir las misas por sus redes sociales para llegar a quienes no podían asistir al templo.

Tras conocerse la noticia, numerosos integrantes de la comunidad católica publicaron mensajes de despedida y recordaron su dedicación pastoral.