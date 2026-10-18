Racing e Independiente empataron 1-1 en un clásico con emociones en ambos tiempos

Racing e Independiente empataron 1-1 este domingo en una nueva edición del clásico de Avellaneda, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputó en el estadio Presidente Perón, donde ambos equipos buscaban una victoria clave para mejorar su situación en el campeonato.

La Academia comenzó mejor y logró ponerse en ventaja durante la primera parte gracias a Matías Zaracho, que aprovechó una jugada ofensiva para establecer el 1-0. El equipo local consiguió sostener la diferencia hasta el descanso.

Sin embargo, el desarrollo cambió en el segundo tiempo. Independiente adelantó sus líneas, asumió el protagonismo y comenzó a generar situaciones para llegar a la igualdad.

Meza marcó de penal y el Rojo rescató un punto

La reacción del conjunto visitante tuvo su recompensa cuando Maximiliano Meza consiguió un penal y luego se hizo cargo de la ejecución. El mediocampista convirtió desde los doce pasos y puso el 1-1 definitivo.

Con el empate, el clásico volvió a quedar sin un ganador. Racing no pudo aprovechar la localía para sumar tres puntos que lo acercaran a los puestos de clasificación, mientras que Independiente dejó escapar la posibilidad de consolidar su posición en la Zona A.

Dos equipos necesitados de sumar

Racing llegó al clásico en un momento complicado, después de perder 2-0 ante Belgrano en la fecha anterior. La Academia necesitaba ganar para mantener sus posibilidades de avanzar a los playoffs del Torneo Clausura.

Independiente, por su parte, venía de igualar sin goles frente a Talleres en Córdoba. El Rojo buscaba aprovechar el clásico para dar un paso importante hacia la clasificación, pero debió conformarse con un punto.

El resultado dejó sensaciones encontradas para ambos equipos, que deberán afrontar las próximas fechas con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final del campeonato.