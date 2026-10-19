Paredes se recuperó en tiempo récord y Boca lo tendrá ante Vasco por la Sudamericana

Boca recibió la noticia que esperaba antes del partido más importante del semestre. Leandro Paredes se recuperó en tiempo récord de un desgarro y estará disponible para enfrentar este martes a Vasco da Gama, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El mediocampista respondió sin inconvenientes en los últimos entrenamientos y quedó a disposición de Rodolfo Arruabarrena. La incógnita ya no pasa por saber si podrá estar en el Maracaná, sino por determinar si será titular o comenzará el encuentro entre los suplentes.

Paredes había sufrido un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 frente a Instituto. La lesión parecía dejarlo prácticamente afuera de toda la serie ante los brasileños.

Los tiempos habituales de recuperación para una lesión de esas características eran considerablemente mayores. Sin embargo, el capitán aceleró cada etapa y llegará al encuentro decisivo apenas 11 días después de haberse lesionado.

Una recuperación contrarreloj

Desde el primer momento, Paredes dejó en claro que quería intentar llegar a la revancha.

Durante los últimos días combinó trabajos de campo con un tratamiento de plasma rico en plaquetas, utilizado para estimular el proceso de recuperación del tejido lesionado. La evolución sorprendió al cuerpo médico y permitió aumentar progresivamente las cargas.

El domingo dio uno de los pasos decisivos al sumarse al trabajo grupal y responder sin molestias.

Con esas señales, Boca decidió incluirlo en la delegación que viajó a Río de Janeiro y Arruabarrena ahora tendrá la última palabra sobre cuánto tiempo podrá utilizarlo.

Boca necesita remontar el 1-0

La presencia de Paredes adquiere todavía más importancia por el escenario que deberá afrontar el Xeneize.

Vasco da Gama ganó 1-0 en la Bombonera en el encuentro de ida, por lo que Boca está obligado a revertir la serie este martes desde las 21:30 en el Maracaná.

Si gana por dos o más goles de diferencia, avanzará directamente a la final. Una victoria por un gol llevará la definición a los penales.

El capitán no pudo estar en el primer encuentro y su ausencia se sintió especialmente en la generación de juego y en la salida desde el mediocampo.

Arruabarrena define si va desde el arranque

El cuerpo técnico deberá evaluar ahora cuánto riesgo está dispuesto a asumir.

Una alternativa es incluir a Paredes desde el comienzo y aprovecharlo mientras físicamente pueda sostener la intensidad del partido. La otra posibilidad es reservarlo para el segundo tiempo, especialmente si Boca necesita modificar el desarrollo de la serie.

Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón aparecen como las principales opciones para ocupar el mediocampo si el campeón del mundo no comienza como titular.

Boca recuperó además a otros futbolistas que venían con problemas físicos, entre ellos Alan Velasco y Sebastián Villa, lo que amplía las variantes para Arruabarrena antes de definir el equipo.

La presencia de Paredes modifica el escenario a pocas horas del partido. Hace poco más de una semana parecía descartado para toda la semifinal; ahora estará en el Maracaná y con posibilidades concretas de jugar.

La decisión final quedará en manos de Arruabarrena. Boca necesita remontar una serie adversa y vuelve a contar, justo a tiempo, con el futbolista que ordena buena parte de su juego.