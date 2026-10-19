León XIV retoma su agenda y volverá a la Plaza de San Pedro este miércoles

El papa León XIV comenzará a retomar gradualmente su agenda pública después de la operación por un adenocarcinoma pulmonar. La Santa Sede confirmó este lunes que el Pontífice celebrará la audiencia general del próximo miércoles 21 de octubre en la Plaza de San Pedro.

Será su segundo encuentro con una multitud de fieles desde que recibió el alta médica del Policlínico Gemelli de Roma.

El Papa regresó al Vaticano el sábado 17, después de permanecer cinco días internado tras la cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los médicos autorizaron su salida luego de evaluar los análisis de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico general.

Reapareció ante miles de fieles

Un día después del alta, León XIV volvió a mostrarse públicamente.

Este domingo rezó el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro.

Al finalizar, agradeció las oraciones recibidas durante su internación y anticipó que retomará sus responsabilidades de manera progresiva.

“Una vez superada esta delicada etapa, retomaré gradualmente mis actividades”, señaló el Pontífice.

La aparición fue especialmente observada después de una semana marcada por su diagnóstico, la intervención quirúrgica y la incertidumbre sobre el ritmo que podrá mantener durante las próximas semanas.

La audiencia del miércoles está confirmada

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la tradicional audiencia general del miércoles se desarrollará, por el momento, según lo previsto.

Todavía no se difundieron detalles sobre la modalidad del encuentro ni se confirmó si León XIV realizará su recorrido habitual entre los fieles a bordo del papamóvil.

La decisión dependerá de su evolución y de las indicaciones médicas durante los próximos días.

La audiencia tendrá además un fuerte valor simbólico: será su regreso a una de las actividades públicas habituales de mayor convocatoria apenas ocho días después de haber sido operado.

Permanecerá en el Vaticano

León XIV modificará, al menos temporalmente, otra parte de su rutina.

Esta semana no viajará a Castel Gandolfo, donde desde el inicio de su pontificado suele permanecer entre el lunes y el martes para trabajar y descansar.

En cambio, seguirá alojado en el Palacio Apostólico para completar su recuperación.

El cirujano Stefano Margaritora estimó que el período posoperatorio podría requerir alrededor de diez días antes de una recuperación más completa.

Por eso, aunque la audiencia del miércoles constituye una señal favorable, el Vaticano mantiene una incorporación gradual de compromisos y no anunció todavía una normalización completa de la agenda.

La evolución de León XIV permitirá definir en los próximos días qué otras actividades podrá mantener. Por ahora, el regreso a la Plaza de San Pedro marca el primer paso concreto hacia la recuperación de su rutina pública después de la cirugía.