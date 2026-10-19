Messi y Cristiano Ronaldo compiten por el Balón de Oro al mejor jugador de la historia

El debate sobre quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos sumó un nuevo capítulo. La organización del Balón de Oro lanzó una votación especial para elegir al ganador más destacado en los 70 años de historia del galardón, con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los principales protagonistas.

La iniciativa, denominada BOAT (Ballon d'Or of All Time), reúne a diez figuras históricas que conquistaron el premio al menos dos veces a lo largo de sus carreras.

La particularidad es que no se vota únicamente al mejor futbolista, sino a la edición más sobresaliente del Balón de Oro obtenida por cada uno de los candidatos.

Según los resultados parciales difundidos este lunes 19 de octubre, Cristiano Ronaldo encabeza la clasificación por su actuación de 2008, mientras que Messi aparece en el segundo y tercer puesto por sus conquistas de 2012 y 2023.

Los diez futbolistas que compiten por el reconocimiento

La selección reúne a figuras de distintas generaciones y estilos de juego, desde leyendas del fútbol europeo hasta campeones mundiales que marcaron una época.

Los candidatos son:

Lionel Messi (Argentina): ocho Balones de Oro, obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Cristiano Ronaldo (Portugal): cinco premios, en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Michel Platini (Francia): tres galardones consecutivos, entre 1983 y 1985. Johan Cruyff (Países Bajos): tres premios, en 1971, 1973 y 1974. Marco van Basten (Países Bajos): tres distinciones, en 1988, 1989 y 1992. Ronaldo Nazário (Brasil): dos premios, en 1997 y 2002. Franz Beckenbauer (Alemania): dos galardones, en 1972 y 1976. Karl-Heinz Rummenigge (Alemania): dos distinciones, en 1980 y 1981. Kevin Keegan (Inglaterra): dos premios, en 1978 y 1979. Alfredo Di Stéfano (Argentina/España): dos galardones, en 1957 y 1959.

La presencia de Messi y Di Stéfano le otorga un protagonismo especial al fútbol argentino en una selección que abarca siete décadas de historia.

Cristiano Ronaldo lidera con su histórica temporada de 2008

La votación parcial tiene al portugués Cristiano Ronaldo en el primer lugar por el Balón de Oro que consiguió en 2008, cuando brillaba en el Manchester United.

Durante aquella temporada, el delantero conquistó la Premier League, la Liga de Campeones de Europa y el Mundial de Clubes.

Además, registró 42 goles y siete asistencias en 49 partidos, números que lo consolidaron como una de las grandes figuras del fútbol internacional.

Aquella actuación le permitió obtener el primero de sus cinco Balones de Oro y comenzar una rivalidad deportiva con Messi que se extendería durante más de una década.

Messi ocupa dos lugares del podio con sus actuaciones de 2012 y 2023

El segundo puesto de la clasificación provisional corresponde al Balón de Oro 2012 de Lionel Messi, obtenido después de un año extraordinario en el que convirtió 91 goles en 69 partidos.

Esa marca sigue siendo uno de los registros individuales más impresionantes en la historia del fútbol.

El tercer lugar también pertenece al argentino, pero por el Balón de Oro de 2023.

En esa oportunidad, el reconocimiento estuvo marcado por su consagración con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde fue elegido mejor jugador del torneo.

El título mundial, sumado a sus actuaciones con el Paris Saint-Germain, le permitió conquistar su octavo Balón de Oro y ampliar el récord histórico de premios individuales.

De esta manera, Messi es el único futbolista que aparece dos veces entre los tres primeros puestos de la votación parcial.

Cómo votar y cuándo se conocerá el resultado

La encuesta está abierta a los aficionados de todo el mundo y permanecerá disponible hasta el 27 de octubre a las 00:00, hora de Francia.

Para participar, los interesados deberán ingresar a la plataforma oficial del Balón de Oro y abonar un euro por su voto.

El resultado dependerá de las preferencias del público, por lo que no constituye una evaluación técnica o un reconocimiento otorgado por un jurado especializado.

La clasificación todavía puede modificarse durante los días que restan para el cierre.

Un nuevo capítulo del debate sobre el mejor de todos los tiempos

La iniciativa vuelve a colocar frente a frente a Messi y Cristiano Ronaldo, dos futbolistas que dominaron la escena internacional durante gran parte del siglo XXI.

Sin embargo, la presencia de figuras como Cruyff, Beckenbauer, Platini, Di Stéfano y Ronaldo Nazário amplía la discusión hacia distintas épocas del fútbol.

Cada uno de los candidatos dejó una huella particular en la historia del deporte, tanto por sus títulos como por su influencia dentro del campo de juego.

El próximo 27 de octubre se conocerá cuál de las actuaciones premiadas con el Balón de Oro recibió más apoyo de los aficionados, en una elección especial que celebra siete décadas de uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol mundial.