Matías Morla y dos hermanas de Maradona irán a juicio por el manejo de las marcas de Diego

La Justicia resolvió que Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, deberá enfrentar un juicio oral por presuntas maniobras fraudulentas en la administración de las marcas y los derechos comerciales del exfutbolista.

La decisión se conoció este lunes 19 de octubre, luego de que el tribunal rechazara una propuesta económica presentada por la defensa del abogado para suspender el proceso.

Junto con Morla serán juzgados su cuñado, Maximiliano Pomargo, y dos hermanas de Maradona, Rita Mabel y Claudia Nora, quienes también están involucradas en la investigación por el manejo del patrimonio comercial del Diez.

El expediente se originó a partir de los cuestionamientos de los herederos del exfutbolista, quienes sostienen que los acusados habrían administrado y retenido derechos comerciales que debían integrar la sucesión.

Morla ofreció $150 millones para evitar el juicio

Uno de los puntos centrales de la resolución judicial fue el rechazo de una propuesta presentada por los abogados defensores de Morla.

El exapoderado había ofrecido 150 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 100.000 dólares, para acceder a una suspensión del juicio a prueba, mecanismo judicial conocido como probation.

La propuesta contemplaba un pago dividido en seis cuotas mensuales de 25 millones de pesos.

Sin embargo, el ofrecimiento no prosperó y el proceso continuará hacia el debate oral y público.

Según informó TN, los representantes de las hijas de Maradona consideraron que la suma ofrecida no resolvía el conflicto principal, relacionado con la titularidad y la explotación comercial de las marcas.

El rechazo implica que los acusados deberán responder ante un tribunal por los hechos que se les atribuyen.

Qué se investiga sobre las marcas de Diego Maradona

La causa gira alrededor de la administración de los derechos comerciales vinculados con el nombre, la imagen y las marcas registradas de Diego Armando Maradona.

Se trata de activos de importante valor económico, utilizados en acuerdos publicitarios, licencias comerciales, productos y otros negocios asociados con la figura del campeón del mundo.

La investigación se concentra especialmente en Sattvica S.A., una sociedad a la que se habrían transferido distintas marcas registradas del exfutbolista, tanto en Argentina como en el exterior.

Según la acusación, después de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, esos derechos no habrían sido restituidos a la sucesión pese a los reclamos de los herederos.

Los investigadores buscan determinar si existieron maniobras de administración fraudulenta que perjudicaron económicamente a los familiares con derechos hereditarios.

Quiénes son los acusados que enfrentarán el proceso

Además de Matías Morla, la investigación involucra a personas que tuvieron diferentes funciones en el entorno personal, comercial y administrativo de Maradona.

Entre ellas se encuentran Maximiliano Pomargo, cuñado del abogado y exasistente personal del futbolista, y las hermanas Rita y Claudia Maradona.

También figuran en el expediente Sergio Garmendia, vinculado con la administración de las marcas, y la escribana Sandra Iampolsky.

La acusación sostiene que los involucrados habrían participado, con distintos grados de responsabilidad, en operaciones relacionadas con la transferencia y explotación de los derechos comerciales.

La responsabilidad penal de cada uno deberá determinarse durante el juicio, donde las partes podrán presentar pruebas, testigos y argumentos.

Una causa que tuvo varios cambios judiciales

El expediente atravesó diferentes etapas antes de llegar a la instancia actual.

En 2025, los imputados habían obtenido sobreseimientos, pero esas resoluciones fueron posteriormente revocadas por la Cámara, que dispuso sus procesamientos sin prisión preventiva por presunta administración fraudulenta.

En abril de 2026, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 resolvió elevar la causa a juicio oral, después de rechazar planteos de las defensas.

Aunque el Ministerio Público Fiscal no impulsó la acusación en esa etapa, el expediente avanzó por la intervención de las querellas que representan a los herederos.

La resolución conocida este lunes, que rechazó el pedido de suspensión del juicio, despejó otro de los obstáculos para la realización del debate.

Una investigación diferente a la causa por la muerte de Maradona

El nuevo proceso judicial es independiente del juicio que investiga las circunstancias de la muerte del exfutbolista.

Mientras aquella causa analiza las responsabilidades del personal médico y de otros profesionales que participaron de su atención, el expediente contra Morla y los demás acusados se concentra en cuestiones patrimoniales y comerciales.

La distinción es importante porque ambos procesos tienen objetos de investigación, pruebas y acusaciones diferentes.

Durante el juicio por la muerte de Maradona, algunas de las querellas cuestionaron el papel que desempeñó el entorno del exfutbolista en sus últimos meses de vida. Sin embargo, esas manifestaciones no constituyen una condena ni modifican por sí mismas las imputaciones del expediente sobre las marcas.

El futuro de los derechos comerciales del Diez

La resolución judicial representa un nuevo capítulo en las disputas por el patrimonio de Diego Maradona, fallecido a los 60 años.

Sus marcas continúan teniendo un considerable valor comercial, tanto en Argentina como en el exterior, debido a la trascendencia internacional de su figura.

El juicio deberá establecer si existieron maniobras fraudulentas en la administración de esos activos y si las personas acusadas provocaron un perjuicio económico a los herederos.

Por el momento, Morla y los demás involucrados mantienen la presunción de inocencia. La decisión de llevarlos a juicio no implica una declaración de culpabilidad, sino la apertura de una instancia en la que deberán examinarse las acusaciones y las pruebas.