Escándalo en Inglaterra: Manchester City podría perder tantos puntos que descendería de categoría

El Manchester City atraviesa una de las situaciones institucionales más delicadas de su historia. El club podría sufrir una quita masiva de puntos que provocaría su descenso a la segunda división del fútbol inglés, como consecuencia de las irregularidades financieras investigadas por la Premier League.

La posibilidad fue revelada este lunes 19 de octubre por medios británicos, que señalaron que una sanción de semejante magnitud aparece entre los escenarios considerados tras el fallo de una comisión independiente.

El organismo declaró culpable al City de 114 de las 115 infracciones financieras que le habían sido atribuidas. Sin embargo, todavía no se estableció una sanción definitiva y la institución presentó una apelación para intentar revertir la resolución.

Según informó el diario británico Daily Mail, fuentes vinculadas con el proceso consideran que el castigo podría incluir una deducción de puntos suficientemente elevada como para enviar al equipo al Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

Una sanción que podría dejar al City dos temporadas fuera de la Premier League

El escenario que comenzó a circular en Inglaterra contempla una penalización deportiva y económica de gran magnitud.

De acuerdo con las versiones publicadas, Manchester City podría recibir una quita de puntos que garantice su descenso, acompañada por una multa millonaria.

Incluso se analiza la posibilidad de aplicar una segunda deducción que dificulte su regreso inmediato a la máxima categoría.

De concretarse ese escenario, el club podría permanecer al menos dos temporadas en el Championship.

No obstante, se trata de una posibilidad difundida por la prensa británica y no de una sanción oficialmente anunciada.

Otra alternativa sería la expulsión directa de la Premier League, aunque las fuentes consultadas por Daily Mail consideran que esa medida es menos probable debido a las dificultades reglamentarias y organizativas que generaría.

Por qué Manchester City fue declarado culpable

La investigación comenzó en 2018 y derivó en una acusación formal de la Premier League en febrero de 2023.

El expediente abarca presuntas irregularidades cometidas entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, además de incumplimientos relacionados con la cooperación del club durante la investigación.

Entre los principales cuestionamientos aparecen la presentación de información financiera inexacta, la declaración de ingresos comerciales y el cumplimiento de las reglas de sostenibilidad económica.

La comisión independiente concluyó que el club había incumplido gravemente las normas financieras durante varios años.

Uno de los aspectos centrales fue la presunta utilización de acuerdos de patrocinio que no reflejaban adecuadamente el origen real de determinados fondos.

Según los antecedentes del caso, los investigadores analizaron operaciones comerciales vinculadas con empresas de Abu Dabi y mecanismos que habrían permitido incrementar artificialmente los ingresos declarados.

La resolución fue conocida a finales de septiembre de 2026 y abrió una nueva etapa del proceso disciplinario.

El City apeló el fallo y sostiene que es inocente

La dirigencia del Manchester City rechazó las conclusiones de la comisión independiente y presentó un recurso formal.

El presidente de la institución, Khaldoon Al Mubarak, defendió la posición del club y expresó su confianza en que podrán demostrar que las acusaciones carecen de fundamento.

Desde la entidad consideran que el dictamen contiene errores jurídicos y de interpretación de las pruebas.

La apelación deberá ser analizada por un nuevo órgano, por lo que el proceso todavía puede atravesar distintas instancias antes de una resolución definitiva.

Hasta el momento, Manchester City no recibió una sanción deportiva firme, aunque el fallo adverso de la comisión independiente representa un antecedente de considerable gravedad.

Cuándo podría conocerse la decisión definitiva

El futuro deportivo del club podría comenzar a definirse durante los próximos meses.

Según las estimaciones difundidas por medios ingleses, la resolución de la apelación no llegaría antes de finales de enero de 2027.

La Premier League pretende que el procedimiento avance lo más rápidamente posible, aunque todavía existen interrogantes sobre los plazos de aplicación de una eventual sanción.

Una deducción de puntos durante la temporada modificaría sustancialmente la clasificación del campeonato y podría afectar tanto la lucha por el título como la permanencia.

También se analiza qué ocurriría con los resultados obtenidos por el equipo si finalmente se dispusiera una medida de mayor alcance.

El equipo de Enzo Maresca lidera la Premier League

La situación judicial contrasta con el presente deportivo del Manchester City.

El conjunto inglés, actualmente dirigido por Enzo Maresca, atraviesa un buen comienzo de temporada y se mantiene en los primeros puestos de la Premier League.

El entrenador italiano asumió después de la salida de Pep Guardiola, quien encabezó una de las etapas más exitosas de la historia de la institución.

Con figuras internacionales como Erling Haaland y Phil Foden, el equipo continúa compitiendo por los principales títulos.

Sin embargo, una sanción de la magnitud que se analiza podría dejar sin efecto sus aspiraciones deportivas y obligarlo a disputar la segunda división, independientemente de los puntos conseguidos dentro del campo de juego.

Una decisión que puede cambiar la historia del fútbol inglés

La investigación contra Manchester City es considerada uno de los procesos disciplinarios más importantes que enfrentó la Premier League.

El caso también genera expectativa entre los demás clubes, que siguen de cerca las posibles consecuencias de las infracciones financieras detectadas.

Una eventual sanción tendría efectos sobre la clasificación, los ingresos comerciales, los contratos de los futbolistas y la planificación deportiva de la institución.

Por ahora, el descenso del Manchester City no está confirmado. La comisión independiente emitió un fallo adverso, pero todavía resta resolver la apelación y establecer las penalizaciones correspondientes.

La definición podría marcar un precedente histórico para el control económico de los clubes de la Premier League.