Buscan a una mujer de 37 años que está desaparecida desde el 3 de octubre en San Luis

La Policía de San Luis solicita colaboración para dar con el paradero de Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años, quien se encuentra ausente de su hogar desde el pasado 3 de octubre.

Según informaron desde la Comisaría Seccional 4°, la denuncia formal fue realizada por su hermana durante la tarde de este lunes 19 de octubre. La mujer tiene domicilio en la ciudad de San Luis.

Características físicas para identificarla

Claudia mide aproximadamente 1,50 metros, es de tez morena, tiene cabello castaño oscuro y ojos marrones claros.

Entre sus señas particulares, posee varios tatuajes: una media manga de rosas y pétalos en el brazo izquierdo; una mariposa en el lado derecho del cuello; el nombre «Santiago» en una de sus piernas; un árbol de la vida en el abdomen; y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la parte superior izquierda de la espalda, acompañada por una frase.

Cómo aportar información

Ante cualquier dato que pueda contribuir a localizar a Claudia Andrea Rodríguez, se solicita comunicarse al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

La colaboración de la comunidad puede resultar fundamental para avanzar en la búsqueda.