Francia vive su peor ola de disturbios en años y Macron endurece la respuesta

Francia atraviesa una de las mayores crisis de orden público de los últimos años. Las movilizaciones que comenzaron alrededor de reclamos estudiantiles y económicos terminaron derivando en saqueos, incendios, ataques contra edificios públicos y violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en varias de las principales ciudades del país.

París, Lyon, Marsella, Bordeaux, Grenoble y Limoges estuvieron entre los puntos más afectados. En esta última ciudad, el histórico Ayuntamiento del siglo XIX quedó gravemente destruido por un incendio provocado durante los disturbios.

El último recuento de las autoridades elevó a más de 2.500 la cantidad de personas detenidas, mientras cerca de un millar de policías y miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Sólo en París hubo cientos de arrestos y decenas de personas terminaron encarceladas.

Detrás de las imágenes de violencia existe, sin embargo, un movimiento de protesta mucho más amplio. Cientos de miles de personas marcharon pacíficamente contra el aumento del costo de vida, los precios de la energía, los problemas en el sistema educativo y los planes de reducción del gasto público.

Cómo comenzó el nuevo conflicto social

Las primeras protestas de esta etapa estuvieron protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios, que reclamaron por falta de personal, deterioro de las condiciones en las escuelas y mayores recursos para la educación.

Con el paso de las semanas, esas demandas comenzaron a mezclarse con un malestar económico más amplio.

Sindicatos, trabajadores públicos y otros sectores sumaron reclamos por salarios, costo de vida y posibles recortes presupuestarios. También aparecieron grupos que buscan recuperar el espíritu de los “chalecos amarillos”, el movimiento que sacudió al país desde finales de 2018.

La gran movilización del sábado terminó desbordando las previsiones oficiales. El Ministerio del Interior calculó alrededor de 550.000 manifestantes, mientras la central sindical CGT elevó la participación a cerca de 800.000 personas.

De las marchas a los saqueos

La violencia comenzó fundamentalmente en los márgenes de las movilizaciones.

Grupos encapuchados atacaron comercios, bancos y edificios públicos, levantaron barricadas e incendiaron vehículos. En paralelo, bandas aprovecharon el caos para ingresar a negocios y llevarse mercadería.

El presidente Emmanuel Macron atribuyó parte de los hechos a lo que definió como “elementos insurreccionales de grupos radicales de extrema izquierda”, acompañados por delincuentes que utilizaron las protestas para saquear.

El investigador Sebastian Roché, especialista de Sciences Po Grenoble, planteó una explicación más compleja. Según sostuvo, los grupos radicalizados de izquierda son demasiado reducidos y poco estructurados para explicar por sí solos la magnitud de los disturbios.

También diferenció a quienes atacaron objetivos considerados símbolos del capitalismo de aquellos que ingresaron a tiendas de ropa o electrónica con un objetivo directamente delictivo.

Macron endureció la respuesta

El Gobierno decidió modificar su estrategia después de un fin de semana en el que incluso el ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas ciudades.

El primer ministro Sébastien Lecornu ordenó implementar toques de queda parciales en sectores considerados especialmente conflictivos.

En París, la restricción alcanza zonas próximas a la Plaza de la República y Les Halles entre las 23 y las 6. Medidas similares fueron anunciadas en Lyon, Lille y Niza, mientras en Marsella se prohibieron temporalmente algunas concentraciones y manifestaciones.

El Ejecutivo tampoco descartó recurrir a un estado de emergencia si la situación vuelve a agravarse, aunque por ahora considera que las restricciones focalizadas son una herramienta más adecuada.

Macron prometió además una respuesta “intransigente” contra quienes participen de saqueos y actos violentos.

El Gobierno admite fallas de inteligencia

La crisis también abrió un frente dentro del propio Ejecutivo.

Macron ordenó revisar los errores en la recopilación de inteligencia y en la planificación policial que llevaron a subestimar la magnitud de las movilizaciones y la cantidad de grupos dispuestos a provocar incidentes.

Las autoridades habían proyectado unos 200.000 manifestantes para la gran marcha del sábado, pero la participación terminó siendo ampliamente superior.

Nuñez llegó a presentar su renuncia como ministro del Interior al asumir responsabilidad por las fallas del operativo, pero Macron la rechazó.

La actuación policial también quedó bajo la lupa

La respuesta de las fuerzas de seguridad es otro de los puntos de tensión.

Organizaciones y especialistas cuestionaron el empleo de granadas y otras armas antidisturbios. Roché sostuvo que al menos seis personas, incluidos menores, sufrieron lesiones gravísimas durante las últimas semanas, entre ellas pérdidas de manos u ojos.

Macron prometió transparencia también sobre la actuación policial, en momentos en que el Gobierno enfrenta simultáneamente cuestionamientos por no haber evitado los saqueos y críticas por la dureza de algunos procedimientos.

El conflicto todavía está lejos de terminar

Las protestas no finalizaron con los disturbios del fin de semana.

Organizaciones de estudiantes secundarios y universitarios convocaron a nuevas movilizaciones para los próximos días, mientras sectores vinculados con los chalecos amarillos anunciaron otra protesta nacional para el sábado.

El desafío para el Gobierno francés será doble. Por un lado, contener una escalada de violencia que dejó ciudades dañadas, miles de detenidos y fuertes cuestionamientos a las fuerzas de seguridad. Por otro, responder a un malestar social que no nació con los saqueos y que reúne reclamos por educación, salarios, costo de vida y gasto público.

Francia entra así en una semana decisiva: el problema ya no es únicamente recuperar el orden en las calles, sino impedir que la crisis social que originó las protestas quede sepultada por una espiral de violencia que amenaza con prolongarse.