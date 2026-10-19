Las exportaciones argentinas superaron por primera vez los US$10.000 millones en un mes

Las exportaciones argentinas rompieron un nuevo récord en septiembre y superaron por primera vez los US$10.000 millones en un solo mes, en un escenario marcado por el fuerte crecimiento de las ventas energéticas y una nueva caída de las importaciones.

Según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas al exterior alcanzaron US$10.036 millones, un 23,5% más que en septiembre de 2025. Las importaciones, en cambio, se ubicaron en US$7.060 millones, con una baja interanual del 1,8%.

El resultado dejó un superávit comercial de US$2.976 millones, US$2.039 millones superior al registrado en el mismo mes del año pasado.

El intercambio total de bienes alcanzó los US$17.095 millones y creció 11,6% interanual.

Un récord impulsado por precios y cantidades

El salto exportador tuvo dos motores.

Los precios de los productos vendidos al exterior subieron un 16,4%, mientras que las cantidades exportadas aumentaron un 6,1% frente al mismo mes del año anterior.

Ese desempeño permitió superar con amplitud el anterior récord mensual. En abril de este año, las exportaciones habían alcanzado US$8.914 millones, que hasta entonces representaban el mayor registro histórico.

El dato de septiembre llevó además el acumulado de los primeros nueve meses del año a US$77.267 millones en exportaciones, un incremento interanual del 21,6%.

En el mismo período, las importaciones totalizaron US$56.069 millones, 2,5% menos que en 2025, y el saldo comercial acumulado quedó en US$21.198 millones.

La energía fue el sector que más creció

El dato sobresaliente estuvo en combustibles y energía.

Las exportaciones del sector alcanzaron US$1.781 millones y crecieron 89,1% frente a septiembre del año pasado, impulsadas principalmente por las mayores ventas de petróleo crudo, carburantes, gas y energía eléctrica.

La expansión vuelve a mostrar el peso creciente del sector energético dentro de la generación de dólares del país, con Vaca Muerta consolidándose como uno de los principales motores de las exportaciones.

Las manufacturas de origen agropecuario continuaron siendo el rubro de mayor valor, con ventas por US$3.495 millones y un crecimiento interanual del 16,8%.

Las manufacturas de origen industrial sumaron US$2.534 millones y aumentaron 17,5%, mientras que los productos primarios alcanzaron US$2.225 millones, con una mejora del 9,2%.

De esta manera, los cuatro grandes rubros exportadores terminaron septiembre con variaciones positivas.

Las importaciones volvieron a caer

Del otro lado de la balanza, las compras externas disminuyeron 1,8% interanual.

La baja estuvo explicada principalmente por una caída del 11,2% en las cantidades importadas, que no pudo ser compensada por un aumento del 10,4% en los precios.

Las importaciones de bienes de capital retrocedieron 10,4%, afectadas principalmente por una menor compra de equipos de transporte industriales.

También se destacó la fuerte baja de los vehículos automotores de pasajeros: las importaciones del sector cayeron 27,2% frente a septiembre de 2025.

Los bienes de consumo disminuyeron 2,5%, mientras que combustibles y lubricantes mostraron un aumento del 3,5% en valor, pese a una caída significativa de las cantidades compradas.

China, Brasil y Estados Unidos entre los principales socios

China volvió a ubicarse como uno de los principales socios comerciales de Argentina durante septiembre, con exportaciones por US$986 millones e importaciones por US$1.817 millones, lo que dejó un déficit bilateral de US$831 millones.

Con Brasil, Argentina exportó US$1.206 millones e importó US$1.375 millones, con un saldo negativo de US$169 millones.

Estados Unidos, en cambio, dejó un resultado positivo: las exportaciones sumaron US$1.011 millones y las importaciones US$631 millones, con un superávit de US$379 millones.

El récord de septiembre consolida una mejora significativa del frente comercial argentino. La combinación de mayores precios internacionales, un crecimiento de las cantidades exportadas y el avance acelerado de la energía permitió superar por primera vez la barrera de los US$10.000 millones mensuales.

El desafío hacia adelante será sostener ese nivel con mayor volumen exportado y una estructura más diversificada, para que el superávit no dependa solamente de precios favorables o de la debilidad de las importaciones, sino de una expansión sostenida de la capacidad exportadora del país.