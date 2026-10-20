El dólar blue abre a $1.560 y el CCL vuelve a superar los $1.625 este martes

El dólar blue cotiza este martes 20 de octubre a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, sin modificaciones respecto del cierre anterior y en un mercado que comienza la jornada con movimientos acotados.

La cotización paralela mantiene así una diferencia reducida frente al dólar oficial, que a las 9:30 se ubicaba en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.

La escasa distancia entre ambas referencias vuelve a marcar el escenario cambiario, mientras los operadores siguen con atención el comportamiento de los dólares financieros durante la rueda.

El MEP se mantiene cerca del oficial

El dólar MEP, una de las principales alternativas legales para acceder a moneda estadounidense mediante operaciones bursátiles, opera en $1.536,70 para la compra y $1.544,10 para la venta.

De esta manera, permanece prácticamente alineado con el valor del dólar oficial y todavía por debajo de la cotización del mercado informal.

El contado con liquidación (CCL), en cambio, continúa mostrando los valores más elevados entre los dólares financieros.

Cotiza a $1.623,60 para la compra y $1.625,60 para la venta, por encima de los $1.600 y con una diferencia más marcada respecto del resto de las referencias.

Durante la mañana, otras mediciones del mercado también mostraban al CCL en torno a esa zona, mientras el blue se mantenía estable en $1.560.

El dólar tarjeta sigue por encima de los $2.000

El dólar tarjeta se ubica en $2.002 para la venta, por lo que continúa siendo la cotización más alta utilizada por los consumidores para determinados gastos en moneda extranjera.

En tanto, el dólar digital USDC cotiza a $1.620,83 para la compra y $1.623,76 para la venta, prácticamente en línea con el contado con liquidación.

Las cotizaciones de este martes

Dólar blue

Compra: $1.540

Venta: $1.560

Dólar oficial

Compra: $1.490

Venta: $1.540

Dólar MEP

Compra: $1.536,70

Venta: $1.544,10

Dólar CCL

Compra: $1.623,60

Venta: $1.625,60

Dólar digital USDC

Compra: $1.620,83

Venta: $1.623,76

Dólar tarjeta

Venta: $2.002

El mercado cambiario comienza así el martes con una brecha mínima entre el blue, el oficial y el MEP, mientras el contado con liquidación sigue despegado por encima de los $1.620. La atención estará puesta ahora en la evolución de esas cotizaciones a medida que avance la rueda y aumente el volumen de operaciones.