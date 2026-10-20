Paredes gana terreno para ser titular y Boca define el equipo para enfrentar a Vasco

Boca se juega este martes buena parte de su semestre en Río de Janeiro. El equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará a Vasco da Gama desde las 21:30 en el Maracaná, obligado a revertir el 1-0 sufrido en la Bombonera para conseguir un lugar en la final de la Copa Sudamericana.

A pocas horas del encuentro, la gran novedad pasa por Leandro Paredes. El capitán respondió bien a las últimas exigencias físicas y ganó terreno para integrar el equipo titular apenas 11 días después de sufrir un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho.

La recuperación fue mucho más rápida de lo previsto. Paredes trabajó con normalidad junto al plantel en Río de Janeiro y no mostró molestias en la última práctica. Arruabarrena había evitado confirmarlo públicamente y reconoció que existía un riesgo por el escaso tiempo transcurrido desde la lesión.

Sin embargo, las últimas informaciones desde Brasil ubican al campeón del mundo dentro del once inicial, acompañado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en el mediocampo.

El equipo que prepara Arruabarrena

En el arco no habría modificaciones. El colombiano Álvaro Montero será nuevamente el titular.

La defensa estaría integrada por Leandro Lozano en el lateral derecho, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera como centrales y Lautaro Blanco por la izquierda.

En el mediocampo, la intención es recuperar a Paredes para conformar el trío con Ascacíbar y Delgado. Rodrigo Battaglia permanece como principal alternativa si el cuerpo técnico decide finalmente preservar al capitán o limitar sus minutos.

La otra incógnita se encuentra en el ataque.

Leonel Flores y Miguel Merentiel tienen prácticamente asegurada su presencia, mientras Sebastián Villa y Alan Velasco disputan el último lugar. Villa llega con mayor rodaje y aparece con ventaja, aunque Velasco también está recuperado de su lesión y quedó a disposición.

La probable formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca está obligado a ganar

El escenario es claro después de la derrota 1-0 en Buenos Aires.

Boca necesita imponerse por dos goles de diferencia para clasificarse directamente a la final. Si gana por uno, la serie terminará igualada y la definición será mediante tiros desde el punto penal. Cualquier empate o victoria de Vasco dejará al conjunto brasileño en la siguiente instancia.

El partido será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y se disputará en un Maracaná que tendrá una amplia mayoría de simpatizantes brasileños, además de unos cuatro mil hinchas de Boca.

La presencia de Paredes puede modificar el funcionamiento de un equipo que sintió su ausencia en la ida. Boca necesita recuperar conducción, precisión y personalidad en el mediocampo para afrontar una noche sin margen de error.

Arruabarrena terminará de despejar las dudas en las horas previas, pero el panorama cambió respecto de los días anteriores: el capitán está disponible, tiene grandes chances de ser titular y Boca recupera a su principal conductor para intentar la remontada en el Maracaná.