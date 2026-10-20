Arranca la Champions League con un partidazo entre PSG y Barcelona: horarios y dónde verlo

La UEFA Champions League 2026/27 pondrá en marcha este martes 20 de octubre su tercera fecha de la fase de liga, con una jornada de nueve partidos y un enfrentamiento que promete acaparar la atención del fútbol mundial: Paris Saint-Germain recibirá al Barcelona en el Parque de los Príncipes.

El encuentro comenzará a las 16:00, hora argentina, y será televisado por ESPN y la plataforma Disney+ Premium. El árbitro designado es el inglés Michael Oliver.

Ambos equipos llegan con puntaje ideal y se perfilan como dos de los principales candidatos a conquistar el título continental.

PSG y Barcelona protagonizan una final anticipada

El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, buscará extender su dominio europeo después de consagrarse campeón de las últimas dos ediciones de la Champions League.

El PSG llega fortalecido por su victoria 4-2 sobre Manchester City en la jornada anterior y pretende aprovechar la localía para conseguir su tercer triunfo consecutivo.

Del otro lado estará el Barcelona de Hansi Flick, que atraviesa un comienzo de temporada sobresaliente.

El equipo catalán ganó sus primeros dos compromisos europeos y también lidera LaLiga española con 27 puntos sobre 27 posibles, después de nueve fechas.

Con Lamine Yamal como una de sus principales figuras, Barcelona intentará dar un golpe en París y consolidarse entre los grandes aspirantes al título.

El partido tendrá además un componente especial para Luis Enrique, quien dirigió al conjunto azulgrana entre 2014 y 2017 y conquistó la Champions League de 2015 con Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

Todos los partidos del martes 20 de octubre

La jornada comenzará a las 13:45 de Argentina, con dos encuentros, mientras que los siete restantes se disputarán desde las 16:00.

Hora argentina Fenerbahçe vs. Slavia Praga 13:45 Sabah vs. Borussia Dortmund 13:45 PSG vs. Barcelona 16:00 Liverpool vs. Villarreal 16:00 Porto vs. PSV 16:00 Stuttgart vs. Atlético de Madrid 16:00 Napoli vs. Bodø/Glimt 16:00 Manchester City vs. AEK Atenas 16:00 Roma vs. Slovan Bratislava 16:00

La fecha continuará el miércoles con Real Madrid, Bayern Múnich y Arsenal

La tercera jornada se completará el miércoles 21 de octubre con otros nueve encuentros.

Entre los cruces más destacados aparece el enfrentamiento entre Bayern Múnich y Arsenal, dos equipos que buscan posicionarse en los primeros puestos de la clasificación.

También jugará Real Madrid, que recibirá al Leipzig, mientras que Inter de Milán se enfrentará al Shakhtar Donetsk.

Los partidos del miércoles 21 de octubre, en horario argentino:

Hora Como vs. Manchester United 13:45 Lille vs. Galatasaray 13:45 Brujas vs. Lens 16:00 Bayern Múnich vs. Arsenal 16:00 Real Madrid vs. Leipzig 16:00 Betis vs. Feyenoord 16:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk 16:00 Aston Villa vs. Viking 16:00 Sporting Lisboa vs. LASK 16:00

Cómo se define la clasificación a los octavos de final

La Champions League mantiene el formato de fase de liga, con 36 equipos que disputan ocho partidos cada uno frente a diferentes rivales.

Los ocho primeros de la tabla general avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una eliminatoria adicional.

Los equipos que terminen del puesto 25 al 36 quedarán eliminados.

Con ese sistema, cada punto resulta determinante y los enfrentamientos directos entre candidatos pueden tener un peso decisivo en la clasificación.