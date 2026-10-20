Susana Giménez se suma a la serie de Carlos Menem y será parte de la segunda temporada

Susana Giménez volverá a sorprender al público con una participación en la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video que reconstruye la vida política y personal del expresidente argentino. La incorporación de la reconocida conductora fue confirmada este martes 20 de octubre y representa una de las principales novedades de la producción.

Según informó Infobae, Giménez formará parte de los nuevos episodios que llegarán a la plataforma durante 2027, aunque todavía no trascendieron detalles sobre el personaje que interpretará ni la importancia que tendrá su participación en la historia.

La noticia genera expectativa por el vínculo que la diva mantuvo con Carlos Saúl Menem durante los años en que el dirigente riojano ocupó la Presidencia de la Nación.

Qué papel tendrá Susana Giménez en la serie

Por el momento, la producción mantiene bajo reserva los detalles de la participación de la conductora.

No se confirmó si Susana Giménez se interpretará a sí misma, si aparecerá en una recreación de alguna entrevista histórica o si tendrá otro tipo de intervención en la ficción.

Su incorporación resulta especialmente significativa porque la conductora entrevistó a Menem en varias oportunidades, durante una etapa en la que la televisión ocupaba un lugar central en la construcción de la imagen pública de los dirigentes políticos.

La segunda temporada incorporará nuevos personajes y situaciones relacionadas con el ambiente político, social y mediático de la Argentina de los años noventa.

Leonardo Sbaraglia volverá a interpretar a Carlos Menem

La nueva entrega contará nuevamente con Leonardo Sbaraglia en el papel principal.

El actor regresará para interpretar al expresidente durante su segundo mandato, iniciado después de la reelección de 1995.

También está confirmado el regreso de Griselda Siciliani como Zulema Yoma, una de las figuras centrales de la historia familiar y política del exmandatario.

La trama se concentrará en una etapa marcada por acontecimientos que tuvieron una fuerte repercusión en la sociedad argentina y por la creciente exposición mediática del entonces presidente.

De qué tratará la segunda temporada de Menem

Mientras que la primera entrega abordó el ascenso político del dirigente riojano y sus primeros años en el poder, los nuevos capítulos se enfocarán en el período posterior a su reelección presidencial.

La historia continuará explorando los vínculos familiares, las decisiones políticas y los acontecimientos que marcaron aquella década.

También incorporará recreaciones de personalidades que tuvieron protagonismo en la vida pública y televisiva del país.

En ese contexto, la presencia de Susana Giménez suma una figura directamente vinculada con el universo mediático de los años noventa.

El éxito de la primera temporada y su elenco

La primera temporada de Menem se estrenó el 9 de julio de 2025, después de atravesar una disputa judicial que había demorado su lanzamiento.

La ficción fue producida por Amazon Studios y dirigida por Ariel Winograd y Fernando Alcalde.

Además de Sbaraglia y Siciliani, el elenco incluyó a Juan Minujín, quien interpretó a Olegario Salas, junto con Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Jorgelina Aruzzi, Cumelén Sanz, Martín Campilongo, Mónica Antonópulos y Agustín Sullivan.

La serie reconstruyó diferentes momentos de la historia argentina, entre ellos las reformas económicas, las privatizaciones, la convertibilidad y los atentados terroristas ocurridos durante la década de 1990.

Cuándo se estrenará la segunda temporada

La segunda temporada de Menem tiene previsto su estreno durante 2027 y estará disponible en Prime Video.

Hasta el momento no se anunció una fecha exacta de lanzamiento ni se difundieron mayores precisiones sobre la participación de Giménez.

La incorporación de la conductora agrega un nuevo atractivo a una producción que continuará recorriendo uno de los períodos más recordados y controvertidos de la historia política argentina.