La FIFA sancionó al técnico y a un jugador de Egipto por sus críticas tras perder con Argentina

La FIFA impuso duras sanciones a tres integrantes de la selección de Egipto por sus declaraciones y gestos contra el arbitraje después de la derrota por 3-2 frente a Argentina, en los octavos de final del Mundial 2026.

La decisión, conocida este martes 20 de octubre, alcanza al entrenador Hossam Hassan, suspendido por tres partidos; a su hermano Ibrahim Hassan, también castigado con tres encuentros; y al delantero Mostafa Zico, quien recibió cinco fechas de inhabilitación.

El organismo internacional también aplicó multas económicas por los incidentes ocurridos durante y después del encuentro disputado el 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos.

La Federación Egipcia de Fútbol confirmó las sanciones y solicitó los fundamentos de las resoluciones para evaluar una eventual apelación.

Las declaraciones que provocaron las sanciones

El conflicto comenzó después de la eliminación de Egipto, que llegó a estar dos goles arriba en el marcador, pero terminó perdiendo 3-2 frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El entrenador Hossam Hassan cuestionó públicamente la actuación del árbitro francés François Letexier y sugirió que existía un interés en mantener a Argentina y Lionel Messi dentro de la competencia.

Durante el encuentro, el técnico también realizó gestos de protesta hacia el juez, una conducta que fue considerada por el Comité Disciplinario de la FIFA.

Sin embargo, las declaraciones más fuertes fueron las del delantero Mostafa Zico, quien acusó a la organización del Mundial de favorecer al seleccionado argentino.

El futbolista sostuvo que el torneo estaba arreglado y responsabilizó al árbitro por la eliminación de Egipto, afirmaciones que derivaron en una suspensión de cinco encuentros.

El polémico partido que Argentina ganó 3-2

El enfrentamiento entre Argentina y Egipto, disputado por los octavos de final de la Copa del Mundo, estuvo marcado por varias decisiones arbitrales cuestionadas por el seleccionado africano.

Uno de los episodios más discutidos fue la anulación de un gol egipcio después de la intervención del VAR, que detectó una infracción previa sobre Lisandro Martínez.

Más adelante, cuando el partido estaba igualado 2-2, los jugadores de Egipto reclamaron un penal por una presunta falta de Alexis Mac Allister sobre Hamdi Fathi.

El árbitro dejó continuar el juego y, poco después, Enzo Fernández convirtió el gol que selló la remontada argentina en tiempo de descuento.

La eliminación provocó fuertes protestas de los futbolistas y del cuerpo técnico egipcio, que cuestionaron el desempeño arbitral tanto dentro del campo como ante los medios de comunicación.

Cuáles son las sanciones que aplicó la FIFA

El Comité Disciplinario resolvió castigar a los tres protagonistas con diferentes períodos de suspensión.

Hossam Hassan: tres partidos de suspensión y una multa de 20.000 dólares.

Ibrahim Hassan: tres partidos de suspensión.

Mostafa Zico: cinco partidos de suspensión.

Según informó la prensa internacional, las sanciones económicas impuestas a los involucrados ascienden en conjunto a unos 60.000 dólares.

Las medidas afectarán directamente la participación de Egipto en los próximos compromisos internacionales, especialmente en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

Egipto analiza presentar una apelación

La Federación Egipcia de Fútbol informó que solicitó a la FIFA una explicación detallada de los fundamentos utilizados para aplicar las sanciones.

El objetivo es estudiar las resoluciones y determinar si corresponde presentar recursos ante los organismos disciplinarios.

Mientras tanto, Hossam Hassan y su hermano Ibrahim quedarían fuera de los dos partidos frente a Malaui, previstos para noviembre, y del siguiente compromiso internacional ante Angola.

En el caso de Zico, la suspensión de cinco encuentros podría mantenerlo alejado de la selección hasta junio de 2027.

Tras conocer la resolución, el entrenador egipcio respondió con ironía y aseguró que consideraba su sanción un honor.

Una polémica que continúa después del Mundial

La decisión de la FIFA llega más de tres meses después del encuentro que terminó con la clasificación de Argentina a los cuartos de final.

Aunque el organismo disciplinario resolvió castigar las conductas y declaraciones de los integrantes del seleccionado egipcio, la federación africana mantiene abierta la posibilidad de cuestionar formalmente las medidas.

La sanción no modifica el resultado del partido ni la clasificación obtenida por Argentina, pero representa un nuevo capítulo de la controversia que se generó por el arbitraje de aquel encuentro.