Cristina y Máximo Kirchner enfrentarán un juicio unificado por Hotesur y Los Sauces

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este martes que Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo enfrentarán un único juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con las empresas de la familia.

La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes revocaron el desdoblamiento dispuesto anteriormente por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia.

El inicio del debate quedó fijado para este viernes 23 de octubre, a las 10, en los tribunales federales de Comodoro Py.

Por qué la Justicia decidió unificar las causas

La resolución respondió a los planteos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que cuestionaron la decisión de realizar dos juicios independientes.

Los magistrados consideraron que mantener las investigaciones unificadas permitirá evaluar de manera integral las pruebas y evitar demoras innecesarias en el proceso.

El TOF 5 había dispuesto que el juicio por Los Sauces comenzara en octubre y que el correspondiente a Hotesur se desarrollara posteriormente.

Sin embargo, Casación entendió que ambas investigaciones mantienen una conexión que justifica su tratamiento conjunto.

Qué se investiga en Hotesur y Los Sauces

Las causas se concentran en operaciones comerciales y alquileres de propiedades pertenecientes a la familia Kirchner.

En el expediente Hotesur se investigan negocios vinculados con los hoteles familiares y aparecen empresarios como Lázaro Báez.

Por su parte, Los Sauces analiza operaciones inmobiliarias y contratos de alquiler relacionados con empresarios como Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La hipótesis de la acusación sostiene que determinados pagos habrían funcionado como contraprestaciones por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas.

Cristina y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de activos, cargos que deberán ser examinados durante el juicio.

Cómo se desarrollará el debate oral

Según informó TN, las audiencias serán presenciales y se realizarán en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py.

El cronograma contempla tres jornadas semanales, con fechas adicionales previstas en caso de ser necesarias.

Los acusados deberán concurrir personalmente cuando sean convocados a prestar declaración indagatoria. En las audiencias testimoniales podrán estar representados por sus abogados, de acuerdo con las disposiciones del tribunal.

Para Máximo Kirchner será su primer juicio oral, mientras que la expresidenta afrontará una nueva instancia judicial después de su condena en la causa Vialidad.

La unificación no implica una decisión sobre la culpabilidad de los imputados, que deberá determinarse a partir de las pruebas y los argumentos presentados durante el debate.