Horror en Monte Grande: mató a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre y luego se quitó la vida

Un estremecedor hecho conmocionó este martes a la localidad bonaerense de Monte Grande, donde un hombre de 50 años asesinó a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre. Después de los crímenes, se trasladó hasta Burzaco, donde murió tras arrojarse al paso de un camión.

El caso salió a la luz durante la mañana, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre lo ocurrido en una vivienda ubicada en Los Claveles al 700, partido de Esteban Echeverría.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron sin vida a Laura Susana Prediger, pareja del acusado, y a su hijo Santino, de 11 años. En una de las habitaciones hallaron una escopeta de doble caño que habría sido utilizada para cometer los asesinatos.

Posteriormente, los investigadores inspeccionaron una vivienda lindera, donde encontraron muerta a Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del presunto agresor.

El acusado murió en Burzaco

Mientras la Policía Científica realizaba las pericias, alrededor de las 7:30 se recibió otra alerta por un hombre que se había arrojado frente a un camión Mercedes-Benz en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco.

La víctima fue identificada como Damián Darío Santillán, de 50 años, señalado como responsable del triple homicidio.

Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias correspondientes.

Un mensaje que investiga la Justicia

De acuerdo con la información publicada por TN, Santillán y Prediger mantenían una relación de pareja desde hacía aproximadamente 20 años, aunque no estaban casados.

Los investigadores también analizan un mensaje que el hombre habría enviado a un familiar antes de los hechos, en el que escribió: “Me obligaron a hacer esto”.

La frase fue incorporada a la investigación para intentar reconstruir las horas previas a los asesinatos y determinar qué ocurrió dentro de las viviendas.

La causa fue caratulada como triple homicidio seguido de suicidio y quedó bajo la intervención de la fiscal Ana Río, titular de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Esteban Echeverría.