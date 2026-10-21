Boca remontó la serie ante Vasco da Gama y se clasificó a la final de la Sudamericana

Boca Juniors consiguió una clasificación memorable a la final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, dio vuelta la serie y se metió en la definición del certamen internacional.

El conjunto argentino llegaba al encuentro obligado a remontar el 0-1 sufrido en la Bombonera. Con una actuación contundente, logró revertir el resultado global y dejó en el camino al equipo brasileño ante su público.

Boca golpeó en los momentos clave

Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo y emparejó rápidamente la serie. Más tarde, Miguel Merentiel amplió la ventaja para el Xeneize, que consiguió encaminar la remontada en una primera mitad favorable.

Vasco da Gama logró descontar con un tanto de Rodríguez, tras una jugada que pasó por los pies de Cuiabano. Sin embargo, Boca mantuvo la intensidad y volvió a golpear en el tramo final del encuentro.

Paredes sentenció la clasificación

Leandro Paredes, que había llegado a Brasil después de recuperarse de una lesión muscular, ingresó durante el segundo tiempo y terminó siendo decisivo. El mediocampista marcó el tercer gol de Boca y aseguró el triunfo por 3-1 en Río de Janeiro.

De esta manera, el Xeneize revirtió la serie y se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana. Ahora espera por el ganador del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque para conocer a su rival en la definición.

La final se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.