Detuvieron a un matrimonio por presunto encubrimiento en la desaparición de Nancy Godoy

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy sumó dos nuevas detenciones y elevó a tres el número de personas privadas de su libertad mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió con la docente rural de 52 años.

Durante la noche del martes fueron detenidos Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, bajo sospecha de presunto encubrimiento agravado. La medida fue ordenada después de que ambos declararan y los investigadores detectaran contradicciones que ahora buscan esclarecer.

Las detenciones fueron dispuestas por el juez de Garantías Gustavo Vallejos a pedido de la Fiscalía. La investigación está encabezada por Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, con la colaboración de la fiscal María Andrea González.

Quiénes son los nuevos detenidos

Leguizamón vive y trabaja en la zona donde está ubicada la Escuela Rural N°626 del paraje El Malezal, establecimiento en el que Godoy se desempeñaba como directora suplente.

Según la información incorporada a la investigación, la mujer le facilitaba un caballo a la docente para completar parte del trayecto hasta la escuela y mantuvo contacto con ella durante esos días. También fue una de las primeras personas en advertir a la familia que Nancy no se encontraba en el establecimiento.

La Fiscalía puso la atención sobre diferencias detectadas entre algunos de sus relatos y las circunstancias que rodearon los últimos movimientos conocidos de Godoy.

Por el momento, esas inconsistencias son materia de investigación y no implican que se haya establecido la responsabilidad de la pareja en la desaparición.

Ya son tres los detenidos

Leguizamón y Rojas se suman a Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural que había quedado detenido previamente.

Bordón está investigado por presunto entorpecimiento de la pesquisa y falso testimonio después de haber aportado versiones que posteriormente presentaron contradicciones. Su abogado cuestionó además las condiciones en las que fueron obtenidas algunas de esas declaraciones, una denuncia que también deberá ser investigada.

Hasta ahora, ninguna de las medidas permitió determinar qué ocurrió con Nancy ni establecer judicialmente la existencia de un homicidio.

El último contacto con su familia

Godoy salió de su casa el 6 de octubre rumbo a la Escuela Rural N°626, ubicada dentro de una zona de campos, montes y caminos de difícil acceso en el departamento de Esquina.

El último contacto conocido con su familia ocurrió al día siguiente mediante WhatsApp. Después de esa comunicación, su teléfono dejó de responder y desde entonces no existen datos confirmados sobre su paradero.

La zona donde trabajaba presenta además importantes dificultades para los operativos. Para acceder al establecimiento es necesario atravesar sectores rurales y completar parte del trayecto a caballo.

Reforzaron los rastrillajes con helicópteros

Mientras avanza la investigación judicial, la búsqueda continúa concentrada en El Malezal y los alrededores de la estancia El Curupí.

Durante las últimas horas se incorporaron dos helicópteros a los rastrillajes: uno perteneciente al Ejército Argentino y otro contratado por el Gobierno de Corrientes. Los equipos terrestres también recorren sectores de monte, campos anegados y caminos rurales.

A ese despliegue se sumará personal de Gendarmería Nacional, luego de que la familia mantuviera reuniones con las autoridades judiciales y reclamara que se profundizaran las tareas para localizar a la docente.

Los familiares también entregaron audios, videos y comunicaciones de WhatsApp con la intención de ayudar a reconstruir los últimos movimientos de Nancy.

Con tres detenidos y nuevas medidas en marcha, la causa ingresó en una etapa de mayor intensidad. Sin embargo, el interrogante principal permanece abierto: Nancy Godoy continúa desaparecida y la prioridad de los investigadores sigue siendo establecer dónde está y qué ocurrió desde su última comunicación con la familia.