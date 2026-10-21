El amigo de Julieta Prandi reveló qué hubo detrás de la ruptura con Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, ocurrida pocas semanas después de su casamiento, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Sebastián Waizer, uno de los amigos más cercanos de la conductora.

Waizer aseguró que la decisión de Prandi no respondió a un arrebato ni fue tomada de un día para otro, sino que llegó después de conversaciones, diferencias y un desgaste que se había acumulado dentro de la pareja.

“Juli necesita saber dónde está parada, cómo continuar, cómo seguir. Obviamente que hubo muchas charlas previas. El corte es una consecuencia. Juli no es ninguna improvisada”, explicó durante una entrevista televisiva.

Una crisis que venía de antes

La ruptura llamó especialmente la atención porque Prandi y Ortega habían formalizado su matrimonio civil el 15 de septiembre, después de seis años de relación, y la separación fue anunciada públicamente el 12 de octubre.

Según Waizer, sin embargo, el casamiento no eliminó las diferencias que ya existían.

El amigo de la conductora habló de una etapa de mayor intolerancia frente a determinadas situaciones y sostuvo que Prandi llegó a un punto en el que ya no estaba dispuesta a sostener acuerdos o dinámicas que le generaban incomodidad.

“Después de seis años hay una crisis y un desgaste”, resumió.

Qué dijo sobre los rumores de infidelidad

Uno de los interrogantes que rodeó la separación fue la posible existencia de una tercera persona.

Waizer evitó confirmar esa versión.

“No sé si hubo infidelidad”, aclaró, aunque reconoció que existían personas del entorno de Ortega cuya cercanía habría generado dudas o malestar en Prandi.

“Uno puede confiar en la pareja, pero puede no confiar en la gente que se acerca a tu pareja”, afirmó.

También deslizó que algunos contactos vinculados con personas cercanas a relaciones anteriores del músico podrían haber alimentado esa incomodidad.

Aun así, fue categórico al señalar que una separación matrimonial no se explica únicamente por celos.

“No se corta un matrimonio por los celos”, sostuvo, y agregó que había determinadas cuestiones que a Prandi “le hacían ruido”.

Prandi mantiene silencio sobre los motivos

Hasta ahora, la conductora evitó brindar públicamente detalles específicos sobre qué provocó el final de la relación.

Cuando anunció la separación, se limitó a confirmar que había decidido dar “un paso al costado” después de seis años juntos y pidió respeto por el momento personal que atravesaba.

Ortega tampoco realizó hasta el momento una explicación pública detallada sobre los motivos de la ruptura.

Las declaraciones de Waizer aportan así una primera mirada desde el círculo íntimo de Prandi, pero no permiten confirmar las versiones de infidelidad que circularon después de la separación.

Por ahora, lo que aparece con mayor claridad es que la crisis no comenzó después del casamiento ni respondió a un episodio aislado: según su amigo, fue el desenlace de un desgaste previo que terminó llevando a Prandi a cerrar una relación de seis años.