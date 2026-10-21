Boca va por todo tras la hazaña en Brasil y prepara un exigente calendario antes de la final

Boca atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada. Después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá afrontar una seguidilla de partidos decisivos en el fútbol argentino.

El Xeneize jugará la final continental el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, pero antes tendrá compromisos determinantes por el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por Leandro Paredes, quien regresó de un desgarro en el isquiotibial derecho y marcó el gol que aseguró la clasificación en Brasil.

Los próximos partidos de Boca

El calendario del equipo de Arruabarrena tendrá cinco compromisos importantes:

Domingo 25 de octubre: Independiente, en Avellaneda, por el Torneo Clausura.

Domingo 1 de noviembre: River, en La Bombonera, por el Superclásico.

Fecha a confirmar: Defensa y Justicia, como local, por el Clausura.

Sábado 14 de noviembre: Banfield, en Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina.

Sábado 21 de noviembre: final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla.

Además del objetivo internacional, Boca comparte el liderazgo de la Tabla Anual con Argentinos Juniors, ambos con 54 puntos. Rosario Central e Independiente Rivadavia los siguen con 53.

El plan para recuperar a Paredes

El capitán volvió a jugar después de permanecer 11 días fuera de las canchas por una lesión muscular. Ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo frente a Vasco da Gama y terminó siendo decisivo con un remate de larga distancia.

Aunque no mostró molestias durante el encuentro, Arruabarrena administrará sus minutos para evitar una recaída que pueda comprometer su presencia en la final continental.

El mediocampista será evaluado diariamente y su participación dependerá de la evolución física y de las sensaciones que transmita al cuerpo técnico.

Con varios títulos todavía en disputa, Boca deberá encontrar el equilibrio entre sostener su protagonismo en las competencias locales y llegar en las mejores condiciones a la definición de la Sudamericana.