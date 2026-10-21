Las Termas de Fiambalá permanecen cerradas tras la muerte de un niño por una ameba

Las Termas de Fiambalá, en Catamarca, permanecen cerradas al público mientras las autoridades sanitarias investigan la muerte de un niño de 10 años por meningoencefalitis amebiana primaria, una infección extremadamente poco frecuente provocada por Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba come-cerebros”.

El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán, mediante una prueba de PCR realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo del paciente. El chico había permanecido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón.

A partir de esa confirmación, el Ministerio de Salud de Catamarca profundizó una investigación epidemiológica para determinar dónde pudo haber estado expuesto el menor durante los días previos al comienzo de los síntomas.





Analizan el agua de las termas

Equipos técnicos tomaron muestras de agua y superficies en diferentes lugares frecuentados por el niño. Entre los sitios bajo estudio se encuentran las aguas termales de Fiambalá.

Los resultados todavía no están disponibles y, por ese motivo, no existe hasta ahora una confirmación oficial de que el complejo haya sido el lugar donde se produjo la infección.

El establecimiento permanece sin recibir visitantes mientras se desarrollan los estudios. Algunas informaciones señalaron que el cierre fue dispuesto preventivamente después de conocerse el caso, mientras otras indicaron que las termas ya se encontraban cerradas por trabajos de refacción y puesta en valor.

La investigación sanitaria busca ahora establecer el nexo epidemiológico con precisión antes de atribuir el origen de la infección a un determinado lugar.

Qué es la “ameba come-cerebros”

Naegleria fowleri es un microorganismo de vida libre que puede encontrarse en aguas dulces templadas o cálidas, como lagos, ríos, aguas termales y, en determinadas condiciones, piscinas con un mantenimiento inadecuado.

La infección ocurre cuando agua que contiene la ameba ingresa por la nariz y el microorganismo logra desplazarse hacia el cerebro.

No se transmite de una persona a otra y beber agua que contenga la ameba no constituye la vía habitual de infección. Por ese motivo, las autoridades descartaron riesgo de contagio para familiares, convivientes y trabajadores de la salud que atendieron al niño.

La meningoencefalitis amebiana primaria afecta al sistema nervioso central y puede comenzar con síntomas similares a los de otras meningitis, como fiebre, dolor intenso de cabeza, náuseas y vómitos. El cuadro puede evolucionar rápidamente.

Investigan los 12 días previos

Los especialistas reconstruyen las actividades que realizó el menor durante aproximadamente 12 días anteriores a la aparición de los primeros síntomas, período considerado relevante para establecer las posibles fuentes de exposición.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias no informaron otros casos relacionados y consideran que se trataría de un episodio aislado.

La investigación continuará con los resultados de las muestras tomadas en las termas y en otros sitios identificados por familiares y personas cercanas al niño.

Hasta que esos estudios estén terminados, el dato central permanece abierto: la muerte por Naegleria fowleri está confirmada, pero todavía no se determinó dónde ni cómo se produjo la exposición que originó la infección.