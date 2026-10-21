Cristian Gil recibió el alta tras el grave choque y su padre habló de los días más difíciles

Cristian Gil volvió a su casa después de atravesar 15 días de internación y un cuadro que llegó a poner en riesgo su vida. El joven motociclista de 22 años continuará ahora la recuperación junto a su familia en el barrio La Ribera, en Villa Mercedes.

El accidente ocurrió durante la mañana del 4 de octubre, en la esquina de Pueyrredón y Chacabuco. Gil circulaba en una motocicleta cuando fue embestido por un Peugeot 2008. El conductor continuó su marcha sin asistirlo y Cristian quedó gravemente herido sobre la vereda.

Su evolución permitió que este lunes recibiera finalmente el alta del Policlínico Regional Juan Domingo Perón, aunque todavía deberá atravesar un proceso de recuperación física y neurológica.

“Su vida estaba en las manos de Dios”

Rubén Gil, padre del joven, habló después del regreso a casa y recordó la incertidumbre que atravesó la familia durante las dos semanas posteriores al choque.

“Estamos contentos como padres, gracias a Dios que salió adelante”, expresó. Según contó, durante los primeros días los médicos les habían advertido sobre distintos escenarios posibles debido a la gravedad de las lesiones.

Cristian permaneció nueve días sin despertar, una etapa que su padre describió como la más difícil desde el accidente.

“Llegó un momento en que ya no dependía de nosotros. Su vida estaba en las manos de Dios”, sostuvo Rubén al recordar las horas en las que el estado de su hijo era crítico.

El padre destacó además el trabajo de los profesionales de terapia intensiva e intermedia del hospital, así como el acompañamiento de familiares, amigos, vecinos y de las personas que siguieron diariamente la evolución del joven.

Deberá continuar con controles neurológicos

Aunque la evolución general fue favorable, el alta no significa que el proceso haya terminado.

Cristian todavía presenta dolores en un hombro y en un brazo por una fisura en el omóplato y conserva lesiones superficiales producidas durante el impacto.

La familia también deberá prestar especial atención a su evolución neurológica.

Según explicó su padre, un electroencefalograma realizado antes del alta detectó pequeñas descargas eléctricas cerebrales, interpretadas por los profesionales como actividad convulsiva que no se manifestaba externamente.

Por ese motivo comenzó un tratamiento con medicación anticonvulsiva y deberá volver a ser evaluado por Neurología dentro de aproximadamente tres meses.

El joven tampoco recuerda el momento del accidente. Su familia decidió no presionarlo para que reconstruya lo ocurrido y priorizar su recuperación.

El conductor permanece detenido

Mientras Cristian continúa su rehabilitación, la causa judicial sigue abierta.

Gonzalo Martín Suárez, señalado como el conductor del Peugeot 2008 involucrado en el choque, permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva por 60 días, medida dispuesta el 15 de octubre por el juez de Garantía Santiago Ortiz.

La imputación comprende lesiones graves culposas en accidente de tránsito agravadas por haberse dado a la fuga y no haber auxiliado a la víctima. A pedido de la querella también se incorporaron las figuras de abandono de persona y ocultamiento de prueba, calificaciones que deberán ser discutidas durante el proceso.

La causa sumó además imágenes de cámaras de seguridad que, según la acusación, muestran que Suárez regresó minutos después al lugar del choque a bordo de otro vehículo. La defensa cuestionó parte de las pruebas y rechazó las nuevas figuras penales.

Rubén Gil evitó reclamar una condena determinada y dejó el desenlace en manos de los tribunales.

“A la Justicia le pedimos que haga lo que tiene que hacer”, expresó.

Después de dos semanas en las que la prioridad absoluta fue que Cristian sobreviviera, la familia comienza otra etapa. El joven ya está en su casa, pero todavía tiene por delante meses de recuperación. En paralelo, la investigación deberá establecer las responsabilidades penales por un choque que dejó una vida al límite y abrió una causa que continúa bajo análisis judicial.