Los Martín Fierro de Radio se entregan este miércoles con las principales figuras del país

La radio argentina tendrá este miércoles 21 de octubre su gran noche con la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

La ceremonia se desarrollará en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires, y reunirá a periodistas, conductores, productores y figuras destacadas del medio para reconocer los trabajos realizados durante 2025.

Luis Novaresio y Luciana Rubinska estarán al frente de la gala, mientras que Paula Varela y Guido Záffora conducirán la alfombra roja desde las 20. Toda la ceremonia podrá seguirse en vivo a través de Infobae.

Los principales nominados de la noche

La premiación contará con 32 categorías, distribuidas entre las emisoras de amplitud modulada (AM) y frecuencia modulada (FM).

Entre los nominados a mejor labor periodística masculina aparecen Eduardo Feinmann, Gustavo Sylvestre, Ernesto Tenembaum y Alejandro Bercovich.

En la categoría femenina competirán María O'Donnell, Rosario Ayerdi y Nuria Am.

Por su parte, Andy Kusnetzoff, Guido Kaczka, Guillermo Stronati y Paulo Vilouta buscarán quedarse con el reconocimiento a mejor conducción masculina.

En conducción femenina figuran Lizy Tagliani, María Isabel Sánchez, Naanim Timoyko y Yanina Latorre.

Entre los programas periodísticos matutinos de AM se destacan Alguien tiene que decirlo, Mañana Sylvestre, Mesa chica, Rolando por la mañana y Vamos Rivadavia.

En FM competirán propuestas como ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Arriba carajo, De acá en más y Maldición, va a ser un día hermoso.

La expectativa por los Martín Fierro de Oro

Además de los premios en las distintas categorías, APTRA entregará reconocimientos especiales y homenajes a figuras de trayectoria.

Uno de los momentos más esperados será la entrega de los Martín Fierro de Oro, las máximas distinciones de la ceremonia.

En la edición anterior, los galardones principales fueron para Nadie nos para, conducido por Beto Casella en Rock & Pop, y Un buen momento, de Radio La Red, en las categorías de FM y AM, respectivamente.

La premiación buscará destacar el trabajo de las emisoras y sus profesionales en un contexto de transformación de los medios, donde la radio continúa adaptándose a las plataformas digitales y a nuevas formas de consumo.