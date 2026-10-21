Empleados domésticos: cuánto cobrarán por hora y por mes desde noviembre con el nuevo aumento

Los empleados domésticos tendrán una nueva actualización salarial en noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El incremento será del 1,6% respecto de octubre y alcanzará a todas las categorías del sector.

Según informó Infobae, quienes realizan tareas generales, como limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, cobrarán $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro.

En tanto, los salarios mensuales mínimos serán de $512.142,96 para el personal con retiro y de $562.837,52 para quienes trabajan sin retiro.

Cuánto cobrará cada categoría en noviembre

Los nuevos valores mínimos establecidos para el personal de casas particulares son los siguientes:

Supervisores $4.928,28 $5.344,33 Tareas específicas $4.700,21 $5.098,84 Caseros — $4.451,49 Cuidado de personas $4.451,49 $4.923,50 Tareas generales $4.174,62 $4.451,49

Los montos corresponden a los pisos salariales, por lo que empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

El aumento incluirá una mejora adicional

La actualización de noviembre no se limitará al incremento del 1,6%. También se incorporará al salario básico el 25% restante de la suma extraordinaria abonada en agosto, completando así su integración.

Ese pago había sido de $20.000 para quienes trabajaban 16 horas semanales o más, $11.500 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para cargas inferiores a 12 horas.

Por este motivo, la mejora efectiva de los salarios básicos será superior al porcentaje de aumento mensual.

Qué adicionales deben pagarse

Además de los valores mínimos, corresponde abonar un adicional del 1% por cada año de antigüedad, computado desde septiembre de 2020.

También existe un plus del 31% por zona desfavorable para determinadas provincias patagónicas, La Pampa y el partido bonaerense de Patagones.

La liquidación depende de la jornada laboral: quienes cumplen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora, mientras que quienes alcanzan o superan esa carga reciben una remuneración mensual proporcional.

El cronograma salarial contempla una última actualización del 1,6% en diciembre, que cerrará los aumentos acordados para 2026.