Diputados debate cinco proyectos clave sobre discapacidad, deudas y propiedad privada

La Cámara de Diputados de la Nación celebrará este miércoles 21 de octubre, desde las 12, una sesión especial para debatir cinco proyectos que podrían introducir cambios importantes en materia de propiedad privada, discapacidad, endeudamiento familiar, seguridad rural y salud pública.

La Libertad Avanza buscará avanzar con sus dictámenes de mayoría, mientras que los bloques opositores intentarán introducir modificaciones, especialmente en las iniciativas relacionadas con las pensiones por discapacidad y el alivio financiero para las familias.

Los cinco proyectos que llegan al recinto

1. Propiedad privada y desalojos

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar las normas de expropiación y agilizar los procesos judiciales para recuperar inmuebles usurpados. También contempla cambios en la regularización dominial y mantiene las restricciones a la extranjerización de tierras rurales.

2. Discapacidad

El oficialismo impulsa una ley permanente para el sistema de prestaciones, pensiones y servicios destinados a personas con discapacidad. La propuesta incluye actualizaciones de aranceles y auditorías periódicas.

La oposición, en cambio, reclama extender la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y garantizar respuestas a las solicitudes de pensiones pendientes y a las deudas con prestadores.

3. Endeudamiento familiar

La propuesta del Gobierno apunta a mejorar la transparencia de los créditos y la información que reciben los consumidores, sin establecer límites a las tasas de interés.

Los bloques opositores proponen un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con más de 60 días de mora, con pagos que no superen el 30% de sus ingresos y condonación de intereses punitorios.

4. Trazabilidad de medicamentos

El proyecto establece controles digitales obligatorios sobre medicamentos de alto riesgo, desde su producción hasta su administración a los pacientes.

La iniciativa surge después de la crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado y contempla alertas tempranas, notificación de incidentes y bloqueo preventivo de lotes sospechosos.

5. Vandalismo rural

Se debatirá la incorporación de nuevas figuras al Código Penal para sancionar ataques contra establecimientos agropecuarios.

El proyecto contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes destruyan cultivos, materias primas, silobolsas o infraestructura productiva.

Una sesión con diferencias entre el oficialismo y la oposición

El debate estará atravesado principalmente por las diferencias sobre discapacidad y endeudamiento familiar, dos temas en los que existen propuestas alternativas.

Mientras el oficialismo buscará aprobar sus iniciativas con el respaldo de bloques aliados, la oposición intentará incorporar medidas de asistencia más amplias para personas con discapacidad y familias con dificultades económicas.

La sesión podría extenderse durante varias horas debido a la cantidad de proyectos incluidos en el temario.