Robó cuatro armas de una casa en un barrio privado, amenazó a policías y fue detenido tras una persecución

Un hombre de 30 años fue detenido este martes 20 de octubre en la ciudad de San Luis, luego de protagonizar una persecución policial por los techos de distintas viviendas. El sospechoso era investigado por el robo de cuatro armas de fuego de una propiedad ubicada en un barrio privado de la zona este de la capital.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Investigaciones San Luis, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), quienes habían logrado identificar al presunto autor a partir de la denuncia presentada por el propietario de la vivienda.

Durante las tareas investigativas, los policías recibieron información de que el sospechoso se encontraba en la vía pública, en el barrio Virgen de Luján, portando un arma de fuego con la que habría amenazado a uniformados.

Escapó por los techos y fue reducido en un patio

Cuando advirtió la presencia policial y el operativo desplegado para interceptarlo, el hombre intentó escapar por los techos de varias casas.

Ante esta situación, los investigadores organizaron un cerco de seguridad con la colaboración del Grupo Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR), Infantería, efectivos de la Subcomisaría 2ª y personal de la UROP Nº 1.

Finalmente, el sospechoso fue interceptado y reducido en el patio de una vivienda ubicada en Chacho Peñaloza al 1200.

Encontraron las armas ocultas cerca del Dique Chico

Tras la detención, los efectivos realizaron un rastrillaje en las inmediaciones y descubrieron prendas de vestir ocultas dentro de una alcantarilla cercana al murallón del Dique Chico.

Al inspeccionar el lugar, encontraron cuatro armas de fuego cuyas características coincidían con las denunciadas como robadas: dos carabinas calibre .22, una escopeta y un fusil.

Todos los elementos fueron secuestrados preventivamente y quedaron a disposición de la Justicia.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial.