Un rayo mató a cuatro caballos en el Jockey Club de San Isidro y dejó herido a un cuidador

Un trágico episodio se registró en el Jockey Club de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, donde cuatro caballos murieron tras ser alcanzados por un rayo durante una práctica. Un cuidador también resultó herido como consecuencia del fenómeno meteorológico.

El hecho ocurrió este miércoles 21 de octubre, mientras se desarrollaban actividades en las instalaciones del establecimiento hípico. La descarga eléctrica sorprendió a los presentes y provocó la muerte de los animales.

La situación generó conmoción entre los trabajadores y las personas vinculadas al ámbito de las carreras de caballos, debido a la violencia y las consecuencias del impacto.

Un cuidador resultó herido

Además de la muerte de los cuatro caballos, un trabajador que se encontraba en el lugar sufrió heridas durante el episodio.

El accidente puso de relieve los riesgos que representan las tormentas eléctricas para las actividades al aire libre, especialmente en espacios abiertos como las pistas de entrenamiento y los predios ecuestres.

Los rayos pueden provocar lesiones graves incluso cuando una persona o un animal no recibe el impacto directo, debido a la propagación de la corriente eléctrica a través del suelo.