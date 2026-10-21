Estudiantes busca dar el golpe ante Flamengo en el Maracaná y meterse en la final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata afrontará este jueves 22 de octubre uno de los partidos más importantes de su temporada. Desde las 21:30, enfrentará a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el objetivo de alcanzar una nueva final continental.

La serie permanece completamente abierta después del empate 0 a 0 registrado en el partido de ida, disputado en La Plata. El equipo dirigido por Alexander Medina necesita una victoria para avanzar a la definición del torneo.

El encuentro será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR. La transmisión será por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Marcos Rojo fue habilitado y podrá jugar

La principal novedad para Estudiantes llegó este miércoles, cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptó la apelación presentada por el club y autorizó la participación de Marcos Rojo.

El defensor, incorporado recientemente, había quedado fuera del primer encuentro por una decisión de la Conmebol. Sin embargo, el fallo favorable permitirá que Medina lo tenga disponible para la revancha en Brasil.

El entrenador deberá definir si lo incluye entre los titulares o mantiene la defensa que disputó el primer partido.

Flamengo, un rival de peso en el Maracaná

El conjunto brasileño llega como uno de los protagonistas habituales de la competencia, después de haber conquistado tres de las últimas siete ediciones de la Libertadores.

En su camino a semifinales, Flamengo terminó primero en su grupo con 16 puntos y eliminó a Cruzeiro e Independiente del Valle.

Por su parte, Estudiantes superó una exigente fase de grupos y dejó en el camino a Universidad Católica de Chile y Corinthians de Brasil.

Las posibles formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

El ganador de la serie conseguirá su lugar en la final de la Copa Libertadores, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo. Si vuelven a empatar, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.