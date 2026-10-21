Alerta mundial por dos fallas de seguridad que ponen en riesgo a millones de páginas web

Una alerta de ciberseguridad encendió las alarmas en todo el mundo. El equipo responsable de PHP, uno de los lenguajes de programación más utilizados en internet, anunció parches de emergencia para corregir dos fallas críticas que amenazan a millones de sitios web.

Las vulnerabilidades recibieron una calificación de 9,2 sobre 10 en la escala internacional de gravedad CVSS, debido a que podrían permitir que un atacante ejecute instrucciones de forma remota y tome el control de un servidor sin necesidad de conocer una contraseña.

El problema alcanza potencialmente a plataformas ampliamente utilizadas como WordPress, Drupal, Joomla y Magento. Según datos de W3Techs citados por Infobae, PHP está presente en cerca del 70% de los sitios cuyo lenguaje de servidor puede identificarse.

Recomiendan desconectar los sitios que no puedan actualizarse

Ante la gravedad de la situación, organismos de ciberseguridad de la Unión Europea, Reino Unido y Australia emitieron advertencias para administradores de páginas web y empresas.

El equipo de respuesta a emergencias informáticas de la Unión Europea (CERT-EU) recomendó considerar la desconexión temporal de los sitios expuestos a internet cuando no sea posible instalar inmediatamente las actualizaciones.

La preocupación aumentó después de que la empresa Cloudflare informara que había detectado primeros intentos de ataques relacionados con estas vulnerabilidades y aplicado medidas de protección provisionales.

Casi 900 mil servidores podrían quedar sin protección

Uno de los principales problemas afecta a quienes utilizan versiones antiguas de PHP.

Los parches oficiales están destinados a las versiones que todavía reciben mantenimiento, desde la 8.2 hasta la 8.5. En cambio, las versiones 5, 7 y algunas de la serie 8 quedaron fuera del soporte de seguridad.

De acuerdo con un relevamiento citado por Infobae, alrededor de 884.000 servidores conectados a internet utilizan versiones que no recibirán estas correcciones.

Sus administradores deberán migrar a versiones más recientes o adoptar medidas para impedir que los sistemas vulnerables queden expuestos.

La publicación de los parches estaba prevista para este miércoles 21 de octubre, a las 14:00 UTC, después de que una filtración adelantara la divulgación de las fallas.

Los especialistas recomiendan verificar qué versión de PHP utiliza cada sitio e instalar las actualizaciones oficiales disponibles para reducir el riesgo de ataques informáticos.