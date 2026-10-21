Murió un niño de 10 años por una ameba “comecerebros” y cerraron las termas de Catamarca

La muerte de un niño de 10 años por una infección causada por la llamada ameba “comecerebros” generó preocupación en Catamarca. Ante esta situación, las autoridades dispusieron el cierre preventivo de las Termas de Fiambalá, mientras se realizan estudios para determinar el origen del contagio.

El menor falleció a causa de una meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad poco frecuente y de extrema gravedad provocada por el microorganismo Naegleria fowleri.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán, después de que especialistas del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón detectaran síntomas compatibles con la infección.

Investigan si el contagio ocurrió en las termas

El Ministerio de Salud de Catamarca inició una investigación epidemiológica para reconstruir las actividades del niño durante los 12 días anteriores a la aparición de los síntomas.

Los equipos sanitarios tomaron muestras de agua y superficies en distintos lugares que el menor había visitado, incluido el complejo termal de Fiambalá.

Hasta el momento, no se confirmó que la infección se haya producido en las termas. La clausura fue dispuesta como medida preventiva mientras se esperan los resultados de los análisis.

Las autoridades también informaron que no se detectaron otros casos relacionados con el episodio.

Qué es la ameba “comecerebros” y cómo se transmite

La Naegleria fowleri es un microorganismo que puede encontrarse en aguas dulces templadas o cálidas, como ríos, lagos y aguas termales.

La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por la nariz y permite que la ameba llegue al cerebro, donde provoca una inflamación grave.

Entre los síntomas se encuentran fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos y rigidez en el cuello. La enfermedad puede evolucionar rápidamente y presenta una elevada tasa de mortalidad.

Los especialistas aclararon que no se transmite de persona a persona ni por beber agua contaminada, por lo que no existe riesgo de contagio para familiares o personas que estuvieron en contacto con el niño.

Mientras continúa la investigación, el complejo termal permanecerá cerrado sin una fecha confirmada de reapertura.