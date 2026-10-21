miércoles 21 de octubre de 2026
Muy nuboso 25.8ºc | San Luis, AR
Murió un niño de 10 años por una ameba “comecerebros” y cerraron las termas de Catamarca | El Diario de San Luis

ALERTA SANITARIA

Murió un niño de 10 años por una ameba “comecerebros” y cerraron las termas de Catamarca

El menor falleció tras contraer una infección cerebral provocada por un microorganismo que habita en aguas cálidas. Las autoridades clausuraron preventivamente las Termas de Fiambalá mientras investigan dónde se produjo el contagio.
Imagen de un sector de las termas que ahora permancen cerradas preventivamente
Imagen de un sector de las termas que ahora permancen cerradas preventivamente
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Actualidad

La muerte de un niño de 10 años por una infección causada por la llamada ameba “comecerebros” generó preocupación en Catamarca. Ante esta situación, las autoridades dispusieron el cierre preventivo de las Termas de Fiambalá, mientras se realizan estudios para determinar el origen del contagio.

El menor falleció a causa de una meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad poco frecuente y de extrema gravedad provocada por el microorganismo Naegleria fowleri.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán, después de que especialistas del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón detectaran síntomas compatibles con la infección.

Investigan si el contagio ocurrió en las termas

El Ministerio de Salud de Catamarca inició una investigación epidemiológica para reconstruir las actividades del niño durante los 12 días anteriores a la aparición de los síntomas.

Los equipos sanitarios tomaron muestras de agua y superficies en distintos lugares que el menor había visitado, incluido el complejo termal de Fiambalá.

Hasta el momento, no se confirmó que la infección se haya producido en las termas. La clausura fue dispuesta como medida preventiva mientras se esperan los resultados de los análisis.

Las autoridades también informaron que no se detectaron otros casos relacionados con el episodio.

Qué es la ameba “comecerebros” y cómo se transmite

La Naegleria fowleri es un microorganismo que puede encontrarse en aguas dulces templadas o cálidas, como ríos, lagos y aguas termales.

La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por la nariz y permite que la ameba llegue al cerebro, donde provoca una inflamación grave.

Entre los síntomas se encuentran fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos y rigidez en el cuello. La enfermedad puede evolucionar rápidamente y presenta una elevada tasa de mortalidad.

Los especialistas aclararon que no se transmite de persona a persona ni por beber agua contaminada, por lo que no existe riesgo de contagio para familiares o personas que estuvieron en contacto con el niño.

Mientras continúa la investigación, el complejo termal permanecerá cerrado sin una fecha confirmada de reapertura.

Temas de esta nota
Salud Accidente
Te puede interesar
Últimas noticias
Ránking de noticias