Cuánto sale ver la final de Boca en Colombia

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana desató una fuerte demanda de viajes a Colombia. Miles de hinchas comenzaron a buscar alternativas para acompañar al equipo en el partido decisivo, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Sin embargo, viajar desde Argentina representa un gasto importante. Según un relevamiento publicado por Infobae, los pasajes directos de ida y vuelta desde Buenos Aires superan los $7,3 millones por persona, sin contar alojamiento, comidas ni entradas.

Cuánto cuestan los vuelos y paquetes turísticos

De acuerdo con las tarifas consultadas el 21 de octubre, Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos directos con los siguientes valores:

Ida, viernes 20 de noviembre: desde $3.694.524.

Regreso, domingo 22 de noviembre: desde $3.623.928.

Total ida y vuelta: $7.318.452.

Los precios no incluyen impuestos ni cargos adicionales por equipaje y pueden modificarse según la disponibilidad.

Como alternativa, las agencias de turismo ofrecen paquetes con vuelos y alojamiento desde $2.452.297 por persona, para estadías de tres noches. Estas opciones incluyen conexiones aéreas y hoteles de tres estrellas.

La empresa Despegar informó que las búsquedas para viajar a Barranquilla aumentaron un 800% tras la clasificación de Boca, en comparación con el mismo período del año anterior.

Cuándo salen a la venta las entradas

La Conmebol todavía no confirmó el precio de las localidades ni la fecha de inicio de la venta.

Lo que sí se anunció es que las entradas se comercializarán exclusivamente por internet, a través de la plataforma oficial <Link url="https://gol.conmebol.com/" title="gol.conmebol.com"/>.

Los hinchas ya pueden registrarse para recibir información sobre la disponibilidad de tickets, aunque completar el formulario no garantiza una entrada.

El estadio tendrá sectores populares para ambas parcialidades, tribunas laterales y espacios con servicios especiales.

Boca llegó a la final después de vencer 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir la derrota sufrida en la Bombonera. Su rival saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Por ahora, quienes planean viajar deberán contemplar un presupuesto que comienza por encima de los $2,4 millones en paquetes turísticos, al que todavía deberán sumar la entrada y los gastos personales.