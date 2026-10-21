San Luis evaluó la salud mental de más de 5.200 policías y agentes penitenciarios

El Ministerio de Seguridad de San Luis realizó evaluaciones de salud mental a 5.260 integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales, como parte de una política destinada a prevenir situaciones de riesgo y fortalecer el bienestar emocional del personal.

El trabajo estuvo a cargo de la Unidad de Bienestar Integral (UBI) y alcanzó a 4.500 efectivos policiales y 760 agentes del Servicio Penitenciario. Se trata de la primera evaluación psicodiagnóstica individual de estas características realizada en ambas instituciones.

La iniciativa forma parte del Plan Anual de Entrenamiento y busca identificar factores de riesgo, detectar situaciones que requieran atención y ofrecer herramientas de acompañamiento a quienes cumplen funciones de seguridad.

Los resultados se analizan en menos de 24 horas

Las evaluaciones incluyen pruebas psicométricas y proyectivas que permiten analizar distintos aspectos de la salud mental de cada agente.

La licenciada Mercedes Parisí, integrante de la UBI, explicó que los profesionales revisan los resultados durante la misma jornada para detectar posibles situaciones de riesgo.

“No pasan de 24 horas los análisis de las pruebas. Eso nos permite hacer un diagnóstico inmediato, que nos permita actuar de manera inmediata en caso de que identifiquemos algo que tiene un riesgo inminente”, señaló.

Cuando se detecta un caso que requiere intervención, el equipo profesional se comunica con el agente, lo convoca a una entrevista individual y determina el acompañamiento necesario.

Atención psicológica las 24 horas

La Unidad de Bienestar Integral funciona desde comienzos de 2025 en el Instituto de Seguridad Pública Coronel Juan Pascual Pringles.

Cuenta con 10 psicólogos que brindan atención durante las 24 horas, los 365 días del año, tanto a policías como a integrantes del Servicio Penitenciario.

Parisí destacó que uno de los principales desafíos es generar confianza para que los agentes puedan solicitar asistencia sin prejuicios ni temor a consecuencias laborales.

La profesional explicó que las exigencias propias de las tareas de seguridad, la exposición a situaciones de riesgo y el contacto permanente con hechos traumáticos hacen necesario contar con espacios específicos de contención.

El programa busca instalar una política de prevención y acompañamiento permanente, que contemple tanto las condiciones laborales como las situaciones personales y familiares de los integrantes de las fuerzas.