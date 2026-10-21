Trasladaron a San Luis al acusado del femicidio de Gabriela Centeno y esperan su imputación

El principal sospechoso del femicidio de Gabriela Vanesa Centeno, la mujer de 42 años que fue encontrada asesinada y enterrada en el barrio República de la ciudad de San Luis, fue trasladado este miércoles desde Mendoza y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Se trata de Raúl Agustín Bullones Soria, de 29 años, quien ingresó a la Jefatura de Policía a las 15:30, custodiado por efectivos del Departamento Homicidios y del Grupo Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR).

Según informó el comisario inspector Diego Albornoz, jefe de Homicidios, el procedimiento fue solicitado por la Fiscalía de Género N° 1 y autorizado mediante la intervención del Juzgado de Garantía N° 2.

La Justicia prepara la audiencia de formulación de cargos

Bullones Soria había sido detenido el viernes 16 de octubre en el barrio Santa Teresita, de Las Heras, Mendoza, donde intentó escapar de los policías que buscaban identificarlo.

Sobre el hombre pesaba un pedido de captura nacional emitido por la Justicia de San Luis.

La audiencia de formulación de cargos podría realizarse entre este jueves y viernes, según las previsiones de los investigadores.

La causa está a cargo de la fiscal María Delia Bringas y la fiscal adjunta Marisol Boschi, quienes deberán presentar los elementos reunidos durante la investigación y precisar la acusación contra el detenido.

El crimen que conmocionó al barrio República

Gabriela Centeno era oriunda de Mendoza y se había instalado este año en San Luis junto a Bullones Soria, con quien mantenía una relación de pareja.

Su cuerpo fue descubierto el martes 13 de octubre en un terreno cercano a la ex Ruta Pescadores, después de que un perro removiera la tierra y dejara expuestos restos humanos.

Las primeras pericias determinaron que la mujer llevaba aproximadamente un mes y medio fallecida, presentaba lesiones en el rostro y el tórax, además de una herida cortante en el cuello. Los investigadores establecieron que el cuerpo había sido desmembrado después de la muerte.

Vecinos del sector declararon que hacía semanas que no veían a Gabriela y que, cuando preguntaban por ella, su pareja aseguraba que había regresado a Mendoza.

La víctima era madre de seis hijos y tenía nietos. Su familia reclamó justicia y pidió que sus restos sean trasladados a su provincia natal.

Con el sospechoso nuevamente en San Luis, la investigación ingresa en una etapa decisiva para determinar su eventual responsabilidad penal en el femicidio.