Qué es la ameba “comecerebros”, cuáles son los síntomas y cómo evitar el contagio

La muerte de un niño de 10 años en Catamarca por una infección atribuida a la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como “ameba comecerebros”, generó preocupación y puso el foco en los riesgos asociados con este microorganismo.

El caso motivó el cierre preventivo de las Termas de Fiambalá, mientras las autoridades sanitarias investigan el posible origen del contagio. Sin embargo, la presencia de la ameba en ese complejo no fue confirmada.

Qué es y cómo se contagia

La Naegleria fowleri es una ameba microscópica que puede encontrarse en ambientes de agua dulce templada o cálida, como lagos, ríos y aguas termales.

La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por la nariz y el microorganismo llega hasta el cerebro, donde puede provocar una enfermedad denominada meningoencefalitis amebiana primaria.

Los especialistas aclaran que no se transmite por beber agua contaminada ni de persona a persona.

Aunque los casos son muy poco frecuentes, la enfermedad presenta una elevada tasa de mortalidad debido a su rápida evolución.

Cuáles son los principales síntomas

Las primeras manifestaciones suelen aparecer entre uno y doce días después de la exposición, aunque generalmente comienzan alrededor del quinto día.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Dolor de cabeza intenso y fiebre.

Náuseas y vómitos.

Rigidez en el cuello.

Confusión y alteraciones del comportamiento.

Convulsiones y pérdida del conocimiento en etapas avanzadas.

La infección puede evolucionar rápidamente, por lo que la aparición de estos síntomas después de haber estado en aguas dulces cálidas requiere atención médica inmediata.

Cómo prevenir la infección

La principal recomendación es evitar que el agua dulce cálida ingrese por la nariz, especialmente al nadar o sumergirse en ambientes donde podría encontrarse el microorganismo.

También se aconseja utilizar pinzas nasales, evitar remover sedimentos del fondo y respetar las advertencias sanitarias sobre el uso de ríos, lagunas y complejos termales.

Para realizar lavados nasales, los especialistas recomiendan emplear únicamente agua destilada, estéril o previamente hervida y enfriada.

La infección es excepcional y no se transmite por el contacto cotidiano con otras personas. No obstante, conocer los síntomas y adoptar medidas preventivas resulta fundamental para reducir los riesgos.