San Luis superó las 300 cuadras repavimentadas 

El gobernador Claudio Poggi y el intendente Gastón Hissa inauguraron siete cuadras repavimentadas en la ciudad de San Luis, en el marco del programa municipal Mejorando tu Cuadra. Durante el acto, el jefe comunal confirmó que la gestión ya superó las 300 cuadras recuperadas en distintos sectores de la capital.

Las obras se ejecutaron sobre calle Caseros, entre Tomás Jofré y Bolívar, donde se renovaron 1.700 metros cuadrados de pavimento correspondientes a tres cuadras. Las otras cuatro intervenciones se realizaron en avenida Juan Gilberto Funes, entre Maipú e Ituzaingó.

Los trabajos también contemplaron reparaciones de veredas, cordones y rampas de accesibilidad, además de la colocación de carteles nomencladores y la pintura de sendas peatonales.

Hissa anunció la compra de una planta de asfalto

Durante la inauguración, realizada en el pasaje San Felipe, Hissa destacó que la recuperación de las calles es una de las principales demandas de los vecinos.

El intendente aseguró que la Municipalidad lleva más de 20 mil intervenciones viales, entre bacheo, construcción de veredas, cordones cuneta y repavimentación.

Además, anticipó que en los próximos días firmará el llamado a licitación para adquirir una planta de asfalto, con el propósito de ampliar la capacidad municipal para ejecutar obras.

Poggi destacó el trabajo conjunto con el municipio

Las intervenciones forman parte del convenio Construyendo con tu Pueblo, mediante el cual el Gobierno provincial y la Municipalidad aportan recursos para desarrollar proyectos de infraestructura.

Poggi destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre ambas administraciones y mantener un contacto directo con los vecinos para establecer prioridades.

“Es muy importante contarles a los vecinos con la verdad, con sinceridad y fijando las prioridades”, expresó el mandatario.

Durante el acto, vecinos de la zona agradecieron la renovación de calle Caseros, una arteria con importante circulación vehicular debido a su cercanía con el colegio Don Bosco.

También destacaron que las cuadrillas municipales trabajaron durante la noche para reducir las complicaciones en el tránsito.

La actividad concluyó con la bendición de las obras y el tradicional corte de cintas, encabezado por las autoridades y los vecinos.