Javier Milei cumple 56 años y se conoció cómo pasará su cumpleaños

El presidente Javier Milei cumple 56 años este jueves 22 de octubre, en una jornada marcada por su regreso a la Argentina luego de una breve gira por España, donde participó de actividades políticas, económicas y académicas.

El mandatario nació el 22 de octubre de 1970 en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó Info del Estero, el avión presidencial partió de Madrid el miércoles por la tarde y tenía previsto arribar al país durante las primeras horas del jueves.

Cómo celebrará su cumpleaños

Hasta el momento, no se difundieron detalles confirmados sobre una celebración privada por los 56 años del Presidente. Su cumpleaños coincide con el regreso de Europa y la reanudación de las actividades oficiales en Buenos Aires.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, Milei retomará su agenda en la Casa Rosada. Además, el Gobierno recibirá a una delegación de Estados Unidos encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, que tiene previstas reuniones con funcionarios argentinos.

Su visita a España

Antes de regresar al país, Milei desarrolló una agenda en Madrid que incluyó una exposición en el Nueva Economía Fórum, un encuentro académico con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención en el foro económico, el mandatario argentino volvió a cuestionar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de las diferencias políticas que mantienen ambos dirigentes.

La visita formó parte de las actividades internacionales del Presidente, quien regresó a la Argentina para continuar con su agenda de Gobierno.