Villa Mercedes: detuvieron a dos hombres por un asalto armado a un autoservicio

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Villa Mercedes, acusados de ser coautores de un robo calificado por el uso de un arma de fuego en el autoservicio El Criollo.

El procedimiento se realizó este miércoles 21 de octubre, luego de que efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes llevaran adelante dos allanamientos ordenados por la Justicia provincial.

Cómo fue el robo

El hecho ocurrió el pasado 2 de octubre en el comercio ubicado sobre la avenida Presidente Juan Domingo Perón al 1700. Según la investigación, dos delincuentes sustrajeron dinero tras amenazar con un arma de fuego y violentar la caja registradora.

A partir de distintas tareas investigativas, los policías reunieron evidencias que permitieron avanzar con las medidas judiciales.

Allanamientos y detenciones

Uno de los allanamientos arrojó resultado negativo en cuanto al hallazgo de pruebas. En el otro, realizado en una vivienda del barrio Eva Perón 2, los efectivos secuestraron prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

Con base en las evidencias reunidas, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial ordenó la detención de los dos sospechosos, considerados prima facie coautores del delito de robo calificado por el uso de un arma de fuego.

Ambos fueron alojados en una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Los operativos contaron con la colaboración de efectivos de la Comisaría Seccional 36ª, la Sección Motorizada, la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico de la UROP Nº 2, el COAR Charly, Policía Científica y la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.