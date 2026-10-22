La Punta: volcó un auto en la Autopista 25 de Mayo y dos hombres resultaron heridos

Un automóvil volcó este miércoles 21 de octubre por la noche en la Autopista 25 de Mayo, en la ciudad de La Punta, y dos de sus ocupantes resultaron lesionados.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:15, a la altura de la intersección con avenida Universitaria. Según informaron desde la Comisaría Seccional 37°, un hombre de 65 años conducía un Ford Fiesta de norte a sur cuando, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo.

El auto volcó e impactó contra un poste de iluminación ubicado en el cantero central. En el rodado viajaban, además del conductor, otros tres hombres de 29, 31 y 22 años, todos domiciliados en la ciudad de San Luis.

Dos hombres fueron hospitalizados

Como consecuencia del accidente, el conductor, de 65 años, y uno de los acompañantes, de 29, sufrieron lesiones. Ambos recibieron asistencia del personal del Sempro en el lugar y luego fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Norte, en la ciudad de San Luis, para una atención médica de mayor complejidad.

La Policía informó que al conductor le realizaron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar también trabajaron efectivos de Policía Caminera, personal de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios de La Punta y agentes de Vialidad Provincial.